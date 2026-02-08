Corriere dello Sport.it
domenica 8 febbraio 2026
Sofia Goggia racconta il divertente siparietto con Tomba sul bronzo alle Olimpiadi: “Mi ha detto che lui...”

L'atleta bergamasca ha rivelato di aver incontrato la leggenda dello sci italiano che ha vinto cinque medaglie alle Olimpiadi: tre ori e due argenti
dall'inviato Valerio Minutiello
2 min

CORTINA - Sofia Goggia è stata accolta come una star a Casa Italia a Cortina dopo il bronzo alle Olimpiadi nella discesa libera femminile conquistato oggi. La sua terza medaglia dopo l'oro e l'argento. L'atleta azzurra ha rivisto tutta la gara davanti al maxischermo e si è emozionata non poco. Sofia ha portato con sé la medaglia e l'ha mostrata a tutti con orgoglio. La gara per lei è stata estenuante, ha raccontato di un'attesa durata quattro anni, delle pressioni, dei sacrifici e di quanto sforzo ha fatto per rimanere concentrata, anche dopo la caduta di Lindsey Vonn. La sera è riuscita a scaricare un po' di adrenalina. 

 

 

Il siparietto con Alberto Tomba

Il bronzo le piace, anche se avrebbe preferito l'oro. Sofia ha raccontato dell'incontro con la leggenda dello sci Alberto Tomba: "Mi ha preso la medaglia per vedere bene il colore del bronzo e poi ha aggiunto 'Sai, io solo l'oro...'". Una battuta che le ha strappato un sorriso: "Alberto è sempre il numero uno". Tomba ha vinto cinque medaglie alle Olimpiadi, tre ori e due argenti. Il bronzo in effetti manca alla sua collezione. L'atleta bergamasca poi si è fermata a scattare i selfie con tantissimi fan e li ha ringraziati uno a uno. A Casa Italia, c'era anche Federica Brignone, che oggi si è piazzata al decimo posto ma ha avuto sensazioni positive per le prossime gare. 

 

 

 

 

