Thoeni e la dura analisi dello slalom italiano: "Vinatzer? Fa sempre qualche piccolo errore. Anche l'Austria, del resto..." 

Thoeni su Vinatzer: "Va sempre bene, però..."

L'ex campione olimpico Thoeni, si è rammaricato per il risultato ottenuto in combinata a squadre: "Ci sono dei periodi in cui le cose non vanno bene. Adesso anche l'Austria, che di solito è sempre molto forte, sta facendo fatica. Questo è il momento degli svizzeri, che hanno assi ovunque. Dall'altra parte nelle discipline veloci stiamo andando benissimo, così come nel femminile, e se è così non credo sia un problema di lavoro. Un po' questo squilibrio si compensa, un po' è un peccato che non abbiamo nessuno slalomista che va fortissimo, anche se Vinatzer va sempre bene: lui, però, come costanza fa sempre qualche piccolo errore in mezzo e al giorno d'oggi non sono consentiti, bisogna fare due manche perfette".