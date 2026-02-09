Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
Thoeni e la dura analisi dello slalom italiano: "Vinatzer? Fa sempre qualche piccolo errore. Anche l'Austria, del resto..." 

Dopo la delusione in combinata a squadre, l'ex campione olimpico si esprime sul risultato ottenuto. Poi rassicura: "Non bisogna fare drammi"
2 min
Tagsolimpiadi invernali

Il settimo posto in combinata a squadre, lascia a desiderare, soprattutto per la prima posizione conquistata nella prima manche e poi persa nella seconda. Il primo posto era stato conquistato da Franzoni in discesa libera, ma Vinatzer, non è riuscito a fare altrettanto nello slalom. L'atleta italiano di Bolzano dopo la scarsa prestazione si è disperato, scusandosi anche con il compagno di squadra.

Thoeni su Vinatzer: "Va sempre bene, però..."

L'ex campione olimpico Thoeni, si è rammaricato per il risultato ottenuto in combinata a squadre: "Ci sono dei periodi in cui le cose non vanno bene. Adesso anche l'Austria, che di solito è sempre molto forte, sta facendo fatica. Questo è il momento degli svizzeri, che hanno assi ovunque. Dall'altra parte nelle discipline veloci stiamo andando benissimo, così come nel femminile, e se è così non credo sia un problema di lavoro. Un po' questo squilibrio si compensa, un po' è un peccato che non abbiamo nessuno slalomista che va fortissimo, anche se Vinatzer va sempre bene: lui, però, come costanza fa sempre qualche piccolo errore in mezzo e al giorno d'oggi non sono consentiti, bisogna fare due manche perfette".

 

 

Tutte le news di Olimpiadi Invernali

