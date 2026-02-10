Goggia, si inclina e cade ma poi si rialza: il terrore dei tifosi e la paura delle azzurre
Tifosi stupiti e increduli per la brutta caduta di Sofia Goggia nel corso della Discesa libera combinata a squadre alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'azzurra è arrivata lunga sullo Scarpadon, e nel tentativo di restare in traiettoria si è inclinata molto, perdendo il controllo e la direzione. La sua caduta ha lasciato tifosi, addetti ai lavori e compagne, senza parole.
La reazione dei tifosi dopo la caduta di Sofia Goggia
Fortunatamente Sofia Goggia si è subito rialzata senza conseguenze. La sua caduta ha colpito il suo manager Luca Agazzi, presente sulla pista, i tifosi che hanno reagito con un boato e Laura Pirovano che era scesa poco prima di lei. L'azzurra sembrava non credere ai suoi occhi ed ha mostrato stupore e preoccupazione dopo la caduta della compagna di squadra.