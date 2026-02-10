Corriere dello Sport.it
Goggia e il retroscena sul messaggio di Lindsey Vonn: "L'ho letto alle 5 di mattina, mi piange il cuore quando penso che..."

L’azzurra commenta il post social della campionessa americana subito operata dopo il grave infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina
2 min

Una lettura all’alba, carica di emozione. Sofia Goggia ha raccontato il retroscena del post social di Lindsey Vonn, letto alle cinque del mattino, dopo una notte insonne. Parole che l’hanno colpita nel profondo, soprattutto alla luce dell’infortunio che ha coinvolto l’ex rivale statunitense. “L’ho letto stamattina alle 5:00 perché non riuscivo più a dormire – ha spiegato Goggia –. Mi piange il cuore quando penso a lei in un ospedale con la tibia rotta a 41 anni, dopo tutta la fatica fatta per tornare a correre alle Olimpiadi, uscendo alla terza porta e cadendo così, dopo aver dominato un’intera stagione in discesa”. Un pensiero arrivato poche ore dopo la caduta della stessa Goggia nella prova di combinata.

Goggia e le parole per la Vonn

Nel ricordare Vonn, la campionessa bergamasca ha sottolineato anche l’aspetto umano e mentale che ha sempre contraddistinto l’americana. “Diceva sempre “never give up on yourself”, una filosofia nella quale Goggia si riconosce pienamente. “Per forza – ha aggiunto – altrimenti se molli… non è da me”. Inevitabile, poi, la riflessione sul futuro e sulla possibilità di affrontare una sfida simile a quella vissuta da Vonn. “Non lo so – ha ammesso con sincerità –. Spero di non trovarmi mai in una situazione del genere. A 41 anni non credo di vedermi ancora sugli sci. Magari a Foppolo, da turista”. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

