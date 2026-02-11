Il sesto giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 offre un programma ricco di gare con tanti atleti italiani protagonisti. Il Super G con Paris e Franzoni , purtroppo, ha deluso le aspettative, come il Biathlon individuale femminile , con Wierer solamente quinta e Vittozzi che stecca la prova , ma ci sono ancora tante discipline su cui tenere gli occhi aperti: vivi in diretta tutti gli aggiornamenti sulle gare degli azzurri.

16:13

Slittino, doppio donne e uomini dalle 17

Archiviata la seconda delusione di giornata, l'Olimpiade azzurra proseguirà dalle 17, con il doppio donne e uomini dello slittino che avranno come protagoniste Marion Oberhofer e Andrea Voetter da una parte e Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Albero Pimpini e Joel Retornaz dall'altra.

15:39

Biathlon, prosegue il tabù. Come nel Super G maschile

Giornata amara fin qui per l'Italia, che vede confermarsi due tabù: oltre a quello del Super G maschile, mai sul podio alle Olimpiadi Invernali, anche quello del Biathlon individuale femminile, a digiuno di medaglie nonostante campionesse del calibro di Wierer e Vittozzi.

15:25

Biathlon, quinto posto con rimpianto per Dorothea

Chiude al quinto posto Dorothea Wierer, che ha lottato fino alla fine, ma che con l'errore in piedi si è preclusa un probabile argento. Peccato.

15:22

Biathlon, doppietta Francia. Podio per la Bulgaria!

Si chiude con un trionfo transalpino: Simon vince davanti a Jeanmonnot. Bronzo per la bulgara Hristova, che ha sfiorato la clamorosa impresa.

15:19

Biathlon, Wierer chiude la sua gara esausta

Esausta, al momento terza, ma molto più probabilmente quinta o sesta alla fine, chiude la sua gara una generosa Dorothea Wierer.

15:16

Biathlon, che rimpianto per Wierer

19/20 non basta per Wierer, che avrebbe avuto bisogno di un 20/20 per andare sul podio. Peccato per Dorothea che si era battuta. Ora lotta serratissima per l'oro con Simon e Preuss in lotta.

15:09

Biathlon, Vittozzi da dimenticare, Wierer ci prova

Male le azzurre, come da 'tradizione'. A Lisa Vittozzi non riesce neanche di rimediare, ormai è sempre peggio, mentre Dorothea Wierer almeno si batte, ma non riuscirà ad andare oltre il quarto posto.

14:59

Biathlon, Vittozzi saluta la possibilità di medaglia

Gara compromessa per Vittozzi, che sbaglia anche in piedi dopo una buona sciata: speranze di medaglia compromesse qui.

14:55

Biathlon, Wierer sbaglia in piedi: si mette male

Inizia a farsi dura per l'Italia: anche Dorothea Wierer delude nel tiro in piedi, il podio a questo punto si allontana.

14:52

Biathlon, esagera Vittozzi, che forse si preclude l'oro

Vittozzi male a terra, rilascia il primo colpo dopo 11 secondi, una leggerezza che potrebbe precluderle la medaglia d'oro!

14:48

Biathlon, super partenza anche per Wierer

Dorothea Wierer si presenta in gara con un cinque su cinque da terra, che la proietta già al secondo posto, grande inizio!

14:43

Biathlon, ottima partenza di Vittozzi

È inizia la gara di Lisa Vittozzi, che dopo il primo terzo è già tra le big: velocissima, con il terzo tempo al chilometro!

14:22

Mattarella a Cortina per il Super G femminile

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Cortina. Assisterà ad alcune gare dei Giochi Olimpici invernali e sarà certamente presente domani per la prova di Super G femminile, in programma dalle 11.30. Certamente in giornata farà anche visita al Villaggio Olimpico.

14:20

Biathlon, via alla gara dell'individuale femminile: Italia in cerca di una 'prima volta'

Ha preso il via la prova di Biathlon dedicata alla 15 km individuale femminile, una gara che per l'Italia, nonostante le grandi individualità, non ha mai regalato gioie. Oggi però la speranza per una storica medaglia c'è.

14:08

Combinata nordica, Costa c'è

Bene l'Italia nella prova di Combinata nordica, con Costa 15° e in grado di recuperare ancora posizioni. Anche Kostner e Pittin rientrano nei primi 30.

14:00

Biathlon, tutta la pressione sulla Francia

Le pressioni della 15km individuale femminile sono tutte sulla squadra francese: Jeanmonnot favorita numero uno dopo la prestazione top nel misto, ma per il podio ci sono anche Simon, Braisaz-Bouchet e la tiratrice Bened.

13:45

16:17

Combinata nordica, tre azzurri in Top 20

La prima gara del programma di Combinata nordica si chiude con la vittoria del norvegese Oftebro. Bene gli azzurri, in particolare con Samuel Costa, 13°. Tra i primi venti anche Aaron Kostner, 16°, ed Alessandro Pittin, 19°.

Attesa per il biathlon femminile con Wierer e Vittozzi

Dalle 14:15 prenderà il via la prova del biathlon individuale femminile, con la prova della 15 km. Per l'Italia grandi aspettative con in gara Lisa Vittozzi, grande protagonista dell'argento azzurro nella staffetta mista, e l'eterna Dorothea Wierer, che cercherà la sua ultima 'zampata' olimpica.

13:40

Il programma degli italiani di oggi alle Olimpiadi

13:45 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino normale, 10km fondo (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

14:15 Biathlon: Individuale 15km donne (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)

14:15 Sci acrobatico: Gobbe donne, finale 1 (ev. Manuela Passaretta)

14:55 Sci acrobatico: Gobbe donne, finale 2 (ev. Manuela Passaretta)

17:00 Slittino: Doppio donne, manche 1 (Marion Oberhofer, Andrea Vötter)

17:51 Slittino: Doppio uomini, manche 1 (Ivan Nagler, Fabian Malleier; Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder)

18:30 Pattinaggio di velocità: 1000m uomini (Francesco Betti, Daniele Di Stefano)

18:53 Slittino: Doppio donne, manche 2 (Marion Oberhofer, Andrea Vötter)

19:05 Curling: Round robin uomini, Italia - Svezia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)

19:30 Pattinaggio di figura: Danza su ghiaccio, danza libera (Charlène Guignard, Marco Fabbri)

19:30 Snowboard: Halfpipe uomini, qualificazione manche 1 (Louis Philip Vito III)

19:44 Slittino: Doppio uomini, manche 2 (Ivan Nagler, Fabian Malleier; Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder)

20:27 Snowboard: Halfpipe uomini, qualificazione manche 2 (Louis Philip Vito III)

21:10 Hockey su ghiaccio: Turno preliminare uomini, Italia - Svezia

