BORMIO - Cresce l'attesa per il Super G maschile di sci alpino in programma oggi, mercoledì 11 febbraio, allo Stelvio Ski Centre di Bormio e valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 . Fari puntati sui due italiani, Giovanni Franzoni e Dominik Paris , a caccia del bis dopo le medaglie d'argento e bronzo nella discesa libera . In gara anche Christof Innerhofer e Mattia Casse . Il grande favorito è però lo svizzero Marco Odermatt che vuole vincere l'oro e riscattare il deludente quarto posto della discesa. Segui la diretta della gara sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

Olimpiadi Milano Cortina, il medagliere

13:19

Von Allmen riscrive la storia, delusione azzurra

Mentre per l'Italia continua la maledizione in Super G, con l'usicta di Paris e il flop di Franzoni, è lo svizzero Franjo Von Allmen a scrivere la storia, diventanto il primo atleta a conquistare l'oro alle Olimpiadi sia in discesa libera che nel Super G.

12:50

Super G, la top 10 al momento

1. Franjo von Allmen (Sui) 1:25.32

2. Ryan Cochran-Siegle (Usa) +0.13

3. Marco Odermatt (Sui) +0.28

4. Nils Allegre (Fra) +0.31

5. Raphael Haaser (Aut) +0.57

6. Giovanni Franzoni (Ita) +0.63

7. Vincent Kriechmayr (Aut) +0.78

8. Fredrik Moeller (Nor) +0.80

9. Stefan Rogentin (Sui) +0.82

10. Alexis Monney (Sui) +0.90

12:45

Odermatt viaggia spedito verso il bronzo

Lo svizzero è a un passo dalla terza medaglia in carriera alle Olimpiadi, la prima di bronzo. Un solo oro in gigante nel 2022 mentre von Allmen è già a quota 3 al primo tentativo.

12:40

Tutta la delusione di Paris: "Non sono stato fortunato, non ho potuto dimostrare il mio valore"

"Ho perso uno sci, non riesco a spiegarmi come sia potuto succedere", sottolinea uno sconsolato Dominik ai microfoni di RaiSport. "Il tracciato era un po' mosso in quel punto, ma uno sci non dovrebbe aprirsi così. Oggi purtroppo non sono stato fortunato e non ho potuto dimostrare ciò di cui sono capace. È stato bello chiudere il cerchio con la medaglia in discesa, ma oggi avrei voluto vedere fin dove potevo arrivare. C’era la possibilità, ma bisogna arrivare al traguardo. Era un tracciato davvero adatto a me".

12:33

La promessa francese Elezi Cannaferina chiude 15°

L’emergente atleta francese chiude in 15esima posizione a 1.45 ma di lui di parla un gran bene.

12:30

Paris, che paura: perde lo sci e cade in pista, la sequenza dell'incidente nel Super G

Grande sfortuna per l'azzurro a Bormio: lo sci si stacca e la sua discesa si interrompe bruscamente, ecco cosa è successo.

12:22

Gara in archivio a meno di prove clamorose: von Allmen a un passo dalla storia

Von Allmen sta per diventare il primo atleta nella storia a vincere l’oro olimpico in discesa e superG nella stessa edizione delle Olimpiadi nonché il terzo di sempre a vincere tre ori nella stessa edizione dei Giochi dopo Toni Sailer (1959) e Jean-Claude Killy (1968).

12:17

Super G, i risultati di Sejerstedt, Hrobat e Alexander

Il norvegese chiude a 1.19, lo sloveno a 1.21. Il canadese invece è 16° a 1.55.

12:13

Il rammarico di Franzoni: "Ho sciato bene ma..."

Le parole di Giovanni Franzoni ai microfoni di RaiSport: "Alla fine ho sciato bene in tutti i settori, purtroppo nella parte centrale ho preso 6 decimi. Era la parte di scorrimento, in cui bisognava stare più chiusi. Devo gestire meglio gli spigoli: sto imparando e non sono perfetto. Franjo è stato perfetto, c'è solo da imparare: tre ori alla prima Olimpiade non è da tutti".

12:11

+++ Anche Casse delude: l'azzurro chiude 16°! +++

Niente da fare per Mattia che chiude all'ultimo posto: ben 2''05 di ritardo per il torinese dal leader von Allmen.

12:09

Schwarz dodicesimo, ecco Casse

L’austriaco è 12° a 1.36, ora tocca all'azzurro ultima speranza italiana per andare a medaglia.

12:04

Rogentin ottavo, Kriechmayr settimo

Lo svizzero chiude a 0.82, l'austriaco lo precede a 0.78.

11:59

+++ Incredibile: caduta per Paris! +++

Clamoroso a Bormio: dura infatti una manciata di secondi la gara di Dominik Paris che perde lo sci (destro, che si stacca dall'esterno) e va a terra, senza conseguenze, non arrivando nemmeno al primo intermedio.

11:57

Moeller settimo, è il momento di Dominik Paris

Il norvegese parte meglio di von Allmen ma perde tanto nel secondo settore e nella parte finale: settimo tempo con otto decimi di ritardo dallo svizzero. Tocca all'azzurro!

11:55

Babinsky non va

Gara da dimenticare per l’austriaco, 11° a 1.72. E' il momento del norvegese Fredrik Moeller.

11:52

Odermatt impreciso: è terzo

Qualche imprecisione condanna lo svizzero, terzo a 28 centesimi da von Allmen.

Ecco la classifica dopo i primi 10:



11:49

+++ Che delusione: Franzoni quinto +++

Niente medaglia per l'azzurro che parte bene, ma perde 64 centesimi da von Allmen e non riesce a recuperare nella seconda parte. Quinto posto per il bresciano a 63 centesimi dallo svizzero. Ora è il turno di Odermatt.

11:48

Haaser non fa bene, è il momento di Franzoni!

L'austriaco chiude quarto, ora tocca a Giovanni.

11:45

Von Allmen impressionante: lo svizzero è in testa!

Nonostante qualche sbavatura, lo svizzero è autore di una grande prova e passa al comando con il tempo di 1:25.32.

11:43

Monney deludente, ora von Allmen

Lo svizzero, a sorpresa, è solo terzo a 0.77: è il momento di un altro campione, Franjo Von Allmen, a caccia del terzo oro in carriera.

11:41

Male Zabystran, ora tocca ai big

Tempo alto anche per il ceco, attualmente ultimo tra i cinque giunti al traguardo. Ora tocca ai big: si parte con Alexis Monney, poi è il turno di Franjo von Allmen

11:39

Innerhofer non sfrutta l'occasione: è terzo

L'azzurro non si trova a suo agio: chiude al terzo posto provvisorio a 1.05 e non sfrutta l'occasione.

11:36

Cochran-Siegle da urlo! Ecco Innerhofer

Lo statunitense balza in testa con 18 centesimi di vantaggio su Allegre. Ora tocca al primo azzurro in gara, Christof Innerhofer alla sua quinta Olimpiade.

11:34

Crawford chiude alle spalle di Allegre

Il canadese chiude la prova a 1.22 da Allegre: è il turno dell’americano Ryan Cochran-Siegle.

11:32

Allegre, che inizio

Il francese chiude la sua prova in 1:25.63. Ora tocca al canaese al canadese James Crawford.

11:30

+++ Inizia il Super G maschile +++

Si parte sulla Stelvio con il francese Nils Allegre al cancelletto di partenza. Sono 42 gli atleti in gara, provenienti da 21 paesi diversi.

11:20

Tutto pronto a Bormio per il Super G maschile!

Occhi puntati sullo Stelvio Ski Centre: ancora pochi minuti di attesa e poi si parte. Il primo al via sarà il francese Allegre.

11:10

L'Italia e il tabù Super G da sfatare alle Olimpiadi

Gli atleti azzurri non hanno mai vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi nel Super G maschile e non sono mai riusciti a salire sul podio da quando questa disciplina si disputa ai Giochi, ovvero dal 1988.

11:00

Olimpiadi, Franzoni e Paris nella storia: la festa per l'argento e il bronzo nella discesa libera

Le immagini più belle del post gara a Bormio: tutta l'emozione di Giovanni e Dominik con le medaglie al collo. Oro allo straordinario von Allmen.

10:50

Stelvio, le caratteristiche del tracciato

10:40

Sinner e la confessione a sorpresa su Franzoni: "Abbiamo sciato insieme". Poi parla di Lindsey Vonn

Laè a quota 1959m, 300 metri più in basso rispetto alla partenza della. Il tracciato ha unadi 2414 metri, con l'arrivo a quota 1245m.

Il fuoriclasse azzurro del tennis racconta la sua passione per lo sci: LEGGI TUTTO

10:30

Super G maschile, la starlist completa

10:20

Super G maschile, i pettorali degli azzurri in gara

I quattro azzurri al cancelletto di partenza sono:

- Christof Innerhofer, pettorale numero 4.

- Giovanni Franzoni, pettorale numero 9.

- Dominik Paris, pettorale numero 13.

- Mattia Casse, pettorale numero 17.

10:10

Olimpiadi Milano Cortina 2026, dove seguire il Super G maschile in tv e streaming

Il Super G maschile, così come tutte le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà visibile in diretta tv su Rai 2 HD (9.10-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-22.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-22.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-22.40), DAZN.

10:00

Olimpiadi invernali Milano Cortina, super G maschile: data e orario

La gara di Super G maschile di sci alpino, valevole per i giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, è in programma oggi - mercoledì 11 febbraio - sulla pista dello Stelvio Ski Centre di Bormio con inizio alle ore 11:30.

Stelvio Ski Centre - Bormio