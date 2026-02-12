P&G per Milano Cortina 2026: un impegno concreto per un futuro più inclusivo

A distanza di vent’anni dai Giochi Invernali di Torino 2006, le Olimpiadi e le Paralimpiadi tornano in Italia e portano con sé i valori che da sempre le contraddistinguono . Amicizia, lealtà, impegno, fair play si fondono con la solidarietà, l’uguaglianza, l’inclusione, il superamento dei limiti umani per dar vita a un evento che va oltre il semplice intrattenimento sportivo e diventa occasione di crescita e trasformazione sociale. Questi valori ben si sposano con quelli di uno dei partner più noti dei Giochi Olimpici di quest’anno. Stiamo parlando di P&G , azienda leader nel settore dei prodotti per la cura della casa e della persona che da sempre investe energie nel sociale per promuovere innalzamento della qualità della vita, pari opportunità e accesso allo sport . La partnership stretta con il Comitato Olimpico e Paralimpico Internazionale e con la Fondazione Milano Cortina 2026 non si limita a essere una strategica mossa di marketing, finalizzata ad aumentare visibilità ed engagement, ma diviene una presa di posizione piena e consapevole, volta a promuovere responsabilità sociale e legacy . È da qui che nasce “ Campioni ogni Giorno ”. Campagna inserita nel programma di cittadinanza d’impresa “ P&G per l’Italia ”, traduce la volontà in azione tramite iniziative concrete per la comunità, focalizzando l’attenzione in modo particolare sull’ inclusione nello sport delle persone con disabilità .

Una ricerca nazionale per misurare accessibilità e inclusione nello sport

Per mettere in atto interventi davvero utili a garantire inclusione nello sport alle persone con disabilità, è necessario valutare i livelli di accessibilità e l’impatto che l’attività fisica ha sul loro benessere psicofisico. Solo così si può definire un piano d’azione efficace e di lungo respiro, in grado di orientare politiche, advocacy e strumenti informativi non solo durante, ma anche dopo i Giochi Olimpici. La raccolta di queste informazioni è stata effettuata dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-Irpps) tramite la ricerca nazionale “Sport e Disabilità”, sostenuta da P&G. I dati hanno portato alla luce, da un lato, il forte desiderio dei soggetti con disabilità di partecipazione allo sport e, dall’altro, i gravi ostacoli posti da barriere d’accesso ancora oggi presenti.

Le iniziative

Prendendo atto di quanto emerso dalla ricerca, Procter & Gamble ha scelto di supportare la causa tramite iniziative e contributi concreti. Tra i principali rientrano il sostegno offerto al programma “Adaptive Winter Sport”, promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026 e consistente nella mappatura del grado di accessibilità con sedie a ruote degli impianti di risalita, dei rifugi e delle baite siti nelle località che ospiteranno i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, e la donazione di 80 sedie a ruote da neve a strutture ritenute strategiche per inclusività, autonomia e accesso ai servizi delle persone con disabilità. Troviamo poi il progetto “La neve non fa distinzioni”, il quale prevede l’organizzazione di 5 eventi di sci e snowboard destinati a giovani con disabilità, e i contributi alle federazioni paralimpiche, finalizzati, ancora una volta, a ridurre la distanza tra persone con disabilità e sport, in particolare discipline invernali. Tra questi è possibile ricordare quello destinato alla Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP) e finalizzato all’acquisto di ausili per lo sport alpino paralimpico.

Un impatto duraturo

Le iniziative intraprese da Procter & Gamble come partner del Comitato Olimpico Internazionale non si limitano a favorire l’inclusività sociale di persone con disabilità durante i Giochi, in quanto rientrano a tutti gli effetti tra i progetti di legacy. Il loro impatto va infatti ben oltre l’evento sportivo in sé e si estende a tutto il tessuto della società, durante, ma anche dopo le Olimpiadi, permettendo al territorio di fare un passo avanti verso l’inclusione, le pari opportunità e un maggiore accesso allo sport per le persone con disabilità.

CONTENUTO SPONSORIZZATO