Sorpresa a Cortina: la rivale di Federica Brignone cade e al traguardo... arriva la proposta di matrimonio

Breezy Johnson , oro nella discesa libera, ha aggiunto un altro gioiello alla sua collezione, forse quello più importante. No, non si tratta di un'altra medaglia, quella è sfumata nella finale del SuperG quando è caduta e ha spianato la strada al primo posto della nostra Federica Brignone . In compenso, però, la statunitense alla fine della gara ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del fidanzato Connor Watkins .

La proposta di matrimonio a Breezy Johnson

È già diventato uno dei momenti più iconici di questa Olimpiade di Milano Cortina: Connor si è inginocchiato nell'area del traguardo e, circondato da sciatori e altri atleti, ha tirato fuori l'anello d'argento con gemma blu incastonata che ha fatto brillare gli occhi di Breezy e stupito i presenti. Johnson non è riuscita a trattanere l'emozione, è rimasta anche lei sbalordita. La risposta? "Sì", chiaramente, scatenando il tripudio di applausi dei presenti.