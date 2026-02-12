Sorpresa a Cortina: la rivale di Federica Brignone cade e al traguardo... arriva la proposta di matrimonio
Breezy Johnson, oro nella discesa libera, ha aggiunto un altro gioiello alla sua collezione, forse quello più importante. No, non si tratta di un'altra medaglia, quella è sfumata nella finale del SuperG quando è caduta e ha spianato la strada al primo posto della nostra Federica Brignone. In compenso, però, la statunitense alla fine della gara ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del fidanzato Connor Watkins.
La proposta di matrimonio a Breezy Johnson
È già diventato uno dei momenti più iconici di questa Olimpiade di Milano Cortina: Connor si è inginocchiato nell'area del traguardo e, circondato da sciatori e altri atleti, ha tirato fuori l'anello d'argento con gemma blu incastonata che ha fatto brillare gli occhi di Breezy e stupito i presenti. Johnson non è riuscita a trattanere l'emozione, è rimasta anche lei sbalordita. La risposta? "Sì", chiaramente, scatenando il tripudio di applausi dei presenti.