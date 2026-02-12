Oltre la nebbia, le lacrime e l'infortunio: Federica Brignone, un oro pieno di sole

INVIATO A CORTINA - Dall’Inferno al Paradiso ci vogliono 315 giorni: quelli che sono trascorsi dal pianto per l’infortunio del 3 aprile 2025 al pianto per l’oro nel SuperG alle Olimpiadi a Cortina di oggi. È stato un percorso lungo e difficile per Federica Brignone. La Tigre però ci ha creduto fin dal primo giorno, ha dato tutto quello che aveva e anche di più. Già era un miracolo esserci, ma lei ha fatto anche di più, ha vinto l’oro. Ha spinto il suo corpo oltre i limiti. Sotto gli occhi del presidente Mattarella che ha seguito la gara in piedi e si è emozionato, Federica ha scritto una pagina di storia dello sport italiano sulla celebre pista Olympia delle Tofane. Il pubblico è impazzito per lei. Scesa in pista come sesta ha fatto una gara pazzesca, poi è stata solo una lunga attesa, con in mezzo anche l’uscita di Sofia Goggia. Quando è caduta anche la statunitense Breezy Johnson, si è capito che l’oro era di Federica, solo la scaramanzia ha frenato la festa. All’inizio delle gare c’era la nebbia, alla fine è arrivato un bel sole a far risplendere la pista e l’oro di Federica.