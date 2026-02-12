Corriere dello Sport.it
SuperG diretta Olimpiadi: segui Brignone e Goggia a Milano Cortina, la gara femminile LIVE

Tutto pronto a Cortina d’Ampezzo con quattro azzurre pronte a lottare per il podio: tutti gli aggiornamenti
4 min
TagsOlimpiadiGoggiaBrignone
Aggiorna

Sci alpino ancora protagonista alle Olimpiadi. Oggi è il giorno del SuperG femminile a Cortina d'Ampezzo. In pista quattro atlete italiane: Sofia Goggia, Laura Pirovano. Federica Brignone e Elena Curtoni. L'Italia punta al podio per ampliare il medagliere, anche se le ragazze hanno alle spalle storie diverse. Goggia, per esempio, è tra le favorite e poi c'è grande attesa per la prova di Brignone, rientrata nel giro che conta dopo il gravissimo infortunio. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.  

11:08

Ricognizione per Goggia e Brignone

Le due azzurre hanno studiato la pista di Cortina. C'è ancora nebbia nella parte più alta, ma la situazione sembra migliorare  

10:57

L'incontro con Mattarella

Goggia ha incontrato il Presidente della Repubblica dopo la medaglia. Mattarella sarà presente alla gara odierna  

10:45

La pista di Cortina

L'Olympia delle Tofane, la celebre pista di Cortina d'Ampezzo, si sviluppa su un tracciato lungo 2150 metri con un dislivello totale di circa 600 metri. Nel tratto più impegnativo, la famosa Schuss, la pendenza tocca il 65% (pari a circa 33 gradi), permettendo alle atlete di raggiungere una velocità compresa tra 110 e 120 km/h 

10:33

I numeri

Al via ci sono 43 atlete che rappresentano le bandiere di 22 Paesi diversi 

10:26

Olimpiadi da Casa Italia

Ecco le notizie da Casa Italia. LEGGI TUTTO  

10:22

Sci alpino in tv

La prova di SuperG femminile sarà trasmessa in tv da Rai 2, Discovery+/HBO Max e Eurosport

10:15

L'ultimo messaggio di Vonn

L'americana sta meglio, ma resta in ospedale. Per lei terzo intervento chirurgico dopo l'incidente. APPROFONDISCI  

10:09

Il meteo a Cortina

Nebbia in pista, le condizioni dovrebbero migliorare verso mezzogiorno 

10:06

L'ordine di partenza

1. Blanc (Svi) 
2. Pirovano (Ita)
3. Weidle (Ger) 
4. Puchner (Aut) 
5. Suter (Svi) 
6. Brignone (Ita)
7. Aicher (Ger) 
8. Ledecka (Cec) 
9. Goggia (Ita)
10. Huetter (Aut) 
11. Curtoni (Ita)
12. Raedler (Aut)
13. Lie (Nor) 
14. Robinson (N Zel) 
15. Miradoli (Fra) 
16. Cerutti (Fra) 
17. Stuhec (Slo) 
18. Cashman (Usa) 
19. Johnson (Usa) 
20. Gauche (Fra) 

9:59

Goggia leader

 Sofia si presenta a Cortina d'Ampezzo da leader di Coppa del Mondo di SuperG  

9:57

L'orario della gara

Il via è previsto alle ore 11.30 in punto 

Cortina d'Ampezzo 

 

