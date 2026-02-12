SuperG diretta Olimpiadi: segui Brignone e Goggia a Milano Cortina, la gara femminile LIVE

Sci alpino ancora protagonista alle Olimpiadi. Oggi è il giorno del SuperG femminile a Cortina d'Ampezzo. In pista quattro atlete italiane: Sofia Goggia, Laura Pirovano. Federica Brignone e Elena Curtoni. L'Italia punta al podio per ampliare il medagliere, anche se le ragazze hanno alle spalle storie diverse. Goggia, per esempio, è tra le favorite e poi c'è grande attesa per la prova di Brignone, rientrata nel giro che conta dopo il gravissimo infortunio. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.