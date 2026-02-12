SuperG diretta Olimpiadi: segui Brignone e Goggia a Milano Cortina, la gara femminile LIVE
Sci alpino ancora protagonista alle Olimpiadi. Oggi è il giorno del SuperG femminile a Cortina d'Ampezzo. In pista quattro atlete italiane: Sofia Goggia, Laura Pirovano. Federica Brignone e Elena Curtoni. L'Italia punta al podio per ampliare il medagliere, anche se le ragazze hanno alle spalle storie diverse. Goggia, per esempio, è tra le favorite e poi c'è grande attesa per la prova di Brignone, rientrata nel giro che conta dopo il gravissimo infortunio. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.
11:08
Ricognizione per Goggia e Brignone
Le due azzurre hanno studiato la pista di Cortina. C'è ancora nebbia nella parte più alta, ma la situazione sembra migliorare
10:57
L'incontro con Mattarella
Goggia ha incontrato il Presidente della Repubblica dopo la medaglia. Mattarella sarà presente alla gara odierna
10:45
La pista di Cortina
L'Olympia delle Tofane, la celebre pista di Cortina d'Ampezzo, si sviluppa su un tracciato lungo 2150 metri con un dislivello totale di circa 600 metri. Nel tratto più impegnativo, la famosa Schuss, la pendenza tocca il 65% (pari a circa 33 gradi), permettendo alle atlete di raggiungere una velocità compresa tra 110 e 120 km/h
10:33
I numeri
Al via ci sono 43 atlete che rappresentano le bandiere di 22 Paesi diversi
10:26
Olimpiadi da Casa Italia
Ecco le notizie da Casa Italia. LEGGI TUTTO
10:22
Sci alpino in tv
La prova di SuperG femminile sarà trasmessa in tv da Rai 2, Discovery+/HBO Max e Eurosport
10:15
L'ultimo messaggio di Vonn
L'americana sta meglio, ma resta in ospedale. Per lei terzo intervento chirurgico dopo l'incidente. APPROFONDISCI
10:09
Il meteo a Cortina
Nebbia in pista, le condizioni dovrebbero migliorare verso mezzogiorno
10:06
L'ordine di partenza
1. Blanc (Svi)
2. Pirovano (Ita)
3. Weidle (Ger)
4. Puchner (Aut)
5. Suter (Svi)
6. Brignone (Ita)
7. Aicher (Ger)
8. Ledecka (Cec)
9. Goggia (Ita)
10. Huetter (Aut)
11. Curtoni (Ita)
12. Raedler (Aut)
13. Lie (Nor)
14. Robinson (N Zel)
15. Miradoli (Fra)
16. Cerutti (Fra)
17. Stuhec (Slo)
18. Cashman (Usa)
19. Johnson (Usa)
20. Gauche (Fra)
9:59
Goggia leader
Sofia si presenta a Cortina d'Ampezzo da leader di Coppa del Mondo di SuperG
9:57
L'orario della gara
Il via è previsto alle ore 11.30 in punto
Cortina d'Ampezzo