Il calvario di Lindsey Vonn: “Oggi il terzo intervento”. E arriva il messaggio di Sinner

Continua il calvario di Lindsey Vonn dopo il terribile incidente avvenuto durante le Olimpiadi di Milano Cortina. La sciatrice ha usato di nuovo i social per mandare un messaggio di forza e speranza: "Ho subito il mio terzo intervento oggi ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e finché è lento so che starò bene. Grazie per tutto all'incredibile staff medico, agli amici, allla famiglia, che sono stati al mio fianco e per la bellissima sfogo di amore e supporto da parte di persone di tutto il mondo. Inoltre, congratulazioni infinite ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team Usa che sono là fuori a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare".