mercoledì 11 febbraio 2026
Il calvario di Lindsey Vonn: “Oggi il terzo intervento”. E arriva il messaggio di Sinner

La campionessa americana finisce ancora sotto i ferri e il tennista le risponde sui social: i dettagli
Continua il calvario di Lindsey Vonn dopo il terribile incidente avvenuto durante le Olimpiadi di Milano Cortina. La sciatrice ha usato di nuovo i social per mandare un messaggio di forza e speranza: "Ho subito il mio terzo intervento oggi ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e finché è lento so che starò bene. Grazie per tutto all'incredibile staff medico, agli amici, allla famiglia, che sono stati al mio fianco e per la bellissima sfogo di amore e supporto da parte di persone di tutto il mondo. Inoltre, congratulazioni infinite ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team Usa che sono là fuori a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare". 

Il messaggio di Sinner per Lindsey Vonn

Il post di Vonn ha avuto come al solito una valanga di commenti e reazioni. Tra le migliaia di risposte è spuntata quella di Sinner, il campione italiano del tennis, che ha scelto l'emoji delle mani giunte per incoraggiare l'americana. I due sono amici. Jannik apprezza tantissimo Lindsey e non l'ha mai nascosto

 

 

 

 

 

