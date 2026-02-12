Vonn, messaggio emozionante sui social per Brignone: "Che ritorno!"
Ieri il messaggio di speranza e fiducia, oggi i complimenti per Federica Brignone, che ha centrato la medaglia olimpica nel SuperG di Cortina d'Ampezzo. Vonn, dal letto dell'ospedale dove ha subito il terzo intervento dopo il terribile incidente, ha scritto in una storia "che ritorno" taggando la sciatrice azzurra, che dieci mesi fa si era infortunata, rischiando di non poter partecipare alle Olimpidi invernali in casa. Invece Brignone ha scritto la storia. Quella personale ma anche dello sci italiano.
Vonn applaude Brignone
Vonn, quindi, ha applaudito la prova di Federica, che si è lasciata alle spalle il Team Usa, oggettivamente in giornata no alla luce delle tante cadute. La delusione più grande è stata quella di Johnson, out al pronti via. Puntava al podio, ma è durata pochissimo la prova della campionessa olimpica e mondiale di discesa.