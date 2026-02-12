Brignone, le lacrime della mamma e la gioia del fratello Davide: "Due giorni fa non sciava..."
CORTINA - Nemmeno il fratello allenatore Davide è riuscito a trattenere le lacrime per l'oro di Federica Brignone. Anche per lui vederla trionfare nel SuperG alle Olimpiadi di Cortina è stata un'emozione troppo forte, anche perché gli è stato accanto ogni giorno in questi mesi difficili: "Sembra un film, perché uno prima dice sta andando tutto bene, poi invece va tutto male, poi così così e poi vinci. Non so come sia possibile tutto questo, ma per noi è sicuramente un bel film". Dopo ore vissute tanto intensamente, ora c'è solo voglia di scaricare un po' di adrenalina: "Non le ho ancora dato un abbraccio, non vedo l'ora di vederla e stare un po' con lei. Se pensiamo già al Gigante? Non lo so, pensiamo giorno per giorno. Due giorni fa Federica ha messo gli scarponi e non riusciva a sciare. Difficile porsi degli obiettivi, cerchiamo di fare il meglio con ciò che abbiamo. Federica ha male alcuni giorni di più e alcuni giorni di meno".
L'emozione di mamma Maria Rosa Quario
Tanta emozione anche per la mamma Maria Rosa Quario, ex sciatrice azzurra, 4 vittorie in Coppa del mondo nello slalom a inizio anni '80. "Davvero prima della gara le avevo detto 'l'importante è arrivare al traguardo' - il suo racconto - Poi quando lo ha tagliato, ho capito che aveva fatto un buon tempo, e lì è cominciata la sofferenza..:". Stare accanto a Federica in questi 10 mesi non è stato facile: "È stata lei a confortare noi, quando eravamo giù ci diceva 'ma è solo una gamba...'. Io l'ho aiutata solo nelle cose pratiche, casalinghe. La vera 'macchina' è stato Davide, che ha seguito la riabilitazione e il ritorno agli allenamenti, e quando qualcuno diceva che non sarebbe tornata ad essere un'atleta, l'ha confortata".