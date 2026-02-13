Italia con più medaglie di tutti, ma seconda dietro la Norvegia: ecco perché e come possiamo battere il record di 20

L’Italia può davvero scrivere la storia in queste Olimpiadi invernali in casa. L’obiettivo dichiarato è quello di battere o almeno eguagliare il record di 20 medaglie stabilito a Lillehammer nel 1994 . Negli ultimi Giochi invernali a Pechino nel 2022 ci siamo fermati a quota 17. A Milano-Cortina 2026 , dopo sei giorni di gara abbiamo già superato quel bottino. L’Italia è seconda nel medagliere , ma è la nazione che ha conquistato più medaglie in assoluto: 18. La Norvegia è a quota 16, però è prima perché nella classifica pesano di più gli ori e gli scandinavi ne anno vinti 8, più due argenti e 6 bronzi. Noi siamo a 6 ori 3 argenti e nove bronzi, mentre gli Stati Uniti hanno 4 ori, 7 argenti e 3 bronzi. Mancano solo tre medaglie per raggiungere l’obiettivo, che ora è ampiamente alla portata.

Guarda il medagliere aggiornato in tempo reale

Italia a medaglia in otto discipline diverse: è record

Da sottolineare anche il fatto che l’Italia è arrivata a medaglia in ben otto discipline e già questo è un record, non era mai successo: sci alpino (1, oro, 1 argento e 2 bronzi), biathlon (1 argento), curling (1 bronzo), pattinaggio di figura (1 bronzo), slittino (2 ori e 2 bronzi), short track (1 oro e 1 argento), snowboard (2 bronzi) e speed skating (2 ori e 1 bronzo). Il record assoluto appartiene agli Usa con medaglie in 11 discipline. Insomma, il bilancio della prima settimana è più che positivo e il bello è che c’è ancora una settimana per non solo eguagliare il record, ma anche batterlo.

Italia, ancora tante possibilità di medaglia

Abbiamo possibilità di medaglia in tante discipline ancora. Nello sci alpino c’è il Gigante con la nostra super Brignone. Arianna Fontana ha già portato a casa due medaglie diventando a quota 13 l’atleta più medagliata di sempre con Edoardo Mangiarotti. Ma non è finita qui, perché ha ancora due gare in cui può aumentare la sua collezione. Anche Francesca Lollobrigida, al top con due medaglie, non ha ancora finito. Poi c’è il biathlon, dove abbiamo Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni potenzialmente da podio. Nel femminile può arrivare sicuramente qualcosa dalle stelle Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, alla sua ultima apparizione. Nel pattinaggio di velocità maschile abbiamo chance di medaglia con Davide Ghiotto e Riccardo Lorello. E poi lo skeleton individuale con Amedeo Bagnis. Inoltre, non sono escluse piacevoli sorprese, come abbiamo viston nello slittino. Da tenere d'occhio Giulia Murada nello sci alpinismo e Simone Deromedis nel freestyle, dove l'Italia non ha ancora mai vinto medaglie.