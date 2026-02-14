Gigante maschile diretta Olimpiadi: segui la gara di Franzoni, Vinatzer e De Aliprandini a Milano Cortina live

Gare, competizioni e medaglie a ripetizione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I Giochi della neve e del ghiaccio entrano nella seconda settimana e sembra ormai un bel ricordo la cerimonia di inaugurazione a San Siro di venerdì 6 febbraio. L'Italia, che sta sorprendendo in positivo per medaglie conquistate, anche oggi ha la possibilità di andare a podio in diverse specialità. Si parte con il gigante maschile e i sogni di Giovanni Franzoni, talento emergente del nostro sci alpino, ma che predilige le specialità veloci. Attenzione anche a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nel biathlon e Pietro Sighel nel pattinaggio velocità.