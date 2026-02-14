Gigante maschile diretta Olimpiadi: segui la gara di Franzoni, Vinatzer e De Aliprandini a Milano Cortina live
Gare, competizioni e medaglie a ripetizione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I Giochi della neve e del ghiaccio entrano nella seconda settimana e sembra ormai un bel ricordo la cerimonia di inaugurazione a San Siro di venerdì 6 febbraio. L'Italia, che sta sorprendendo in positivo per medaglie conquistate, anche oggi ha la possibilità di andare a podio in diverse specialità. Si parte con il gigante maschile e i sogni di Giovanni Franzoni, talento emergente del nostro sci alpino, ma che predilige le specialità veloci. Attenzione anche a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nel biathlon e Pietro Sighel nel pattinaggio velocità.
10:01
Iniziato il gigante maschile
Partito lo slalom gigante maschile a Bormio: il primo a scendere è il quotato brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.
9:52
Odermatt il favorito
Lo svizzero Marco Odermatt, che partirà con il pettorale 5, è il detentore del titolo olimpico nel gigante, dominatore della Coppa del mondo e grande favorito della gara.
9:46
L'Italia del curling contro la Cina
In attesa del gigante olimpico è in corso la sfida tra Italia e Cina, valida per la fase a gironi del curling femminile: il punteggio è sull'1-1 al terzo end.
9:38
Rischio maltempo sul gigante
Cielo coperto e il rischio neve incombe sul gigante maschile di Bormio, in partenza alle 10.
9:26
I pettorali degli italiani
Il primo a partire tra gli azzurri sarà Alex Vinatzer con il pettorale numero 12, poi Luca De Aliprandini con il 21, Tobias Kastlunger con il 30 e Giovanni Franzoni con il 31. Sono 81 in totale gli atleti al via della prima manche, la seconda è in programma dalle 13.30.
9:15
Tra poco il gigante
Alle 10 partirà la prima manche dello slalom gigante maschile a Bormio con 4 azzurri al via: De Aliprandini, Franzoni, Kastlunger e Vinatzer.