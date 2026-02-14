Corriere dello Sport.it
sabato 14 febbraio 2026
Gigante maschile diretta Olimpiadi: segui la gara di Franzoni, Vinatzer e De Aliprandini a Milano Cortina live

Continuano senza sosta i Giochi Invernali 2026 con tante speranze azzurre: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Gare, competizioni e medaglie a ripetizione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I Giochi della neve e del ghiaccio entrano nella seconda settimana e sembra ormai un bel ricordo la cerimonia di inaugurazione a San Siro di venerdì 6 febbraio. L'Italia, che sta sorprendendo in positivo per medaglie conquistate, anche oggi ha la possibilità di andare a podio in diverse specialità. Si parte con il gigante maschile e i sogni di Giovanni Franzoni, talento emergente del nostro sci alpino, ma che predilige le specialità veloci. Attenzione anche a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nel biathlon e Pietro Sighel nel pattinaggio velocità.

10:01

Iniziato il gigante maschile

Partito lo slalom gigante maschile a Bormio: il primo a scendere è il quotato brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.

9:52

Odermatt il favorito

Lo svizzero Marco Odermatt, che partirà con il pettorale 5, è il detentore del titolo olimpico nel gigante, dominatore della Coppa del mondo e grande favorito della gara. 

9:46

L'Italia del curling contro la Cina

In attesa del gigante olimpico è in corso la sfida tra Italia e Cina, valida per la fase a gironi del curling femminile: il punteggio è sull'1-1 al terzo end.

9:38

Rischio maltempo sul gigante

Cielo coperto e il rischio neve incombe sul gigante maschile di Bormio, in partenza alle 10.

9:26

I pettorali degli italiani

Il primo a partire tra gli azzurri sarà Alex Vinatzer con il pettorale numero 12, poi Luca De Aliprandini con il 21, Tobias Kastlunger con il 30 e Giovanni Franzoni con il 31. Sono 81 in totale gli atleti al via della prima manche, la seconda è in programma dalle 13.30.

9:15

Tra poco il gigante

Alle 10 partirà la prima manche dello slalom gigante maschile a Bormio con 4 azzurri al via: De Aliprandini, Franzoni, Kastlunger e Vinatzer.

