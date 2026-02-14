"Olimpiadi Milano Cortina, Bulbarelli condurrà la telecronaca Rai della cerimonia di chiusura"

ROMA - Sarà Auro Bulbarelli a condurre la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, in programma tra poco più di una settimana, domenica 22 febbraio, nella suggestiva cornice dell'Arena di Verona. Secondo 'LaPresse', Bulbarelli sarà affiancato dalla soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente all'Arena di Verona. Il giornalista, classe 1955 e nativo di Mantova, aveva rinunciato alla conduzione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi dopo avere rivelato in una conferenza un momento dell'evento con protagonista il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La telecronaca era stata poi affidata al direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, oggetto di feroci critiche per alcune gaffe diventate virali.