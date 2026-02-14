Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 14 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Olimpiadi Milano Cortina, Bulbarelli condurrà la telecronaca Rai della cerimonia di chiusura"

Per l'atteso evento, in programma il 22 febbraio all'Arena di Verona, il giornalista sarà affiancato dalla soprano Cecilia Gasdia e dallo scrittore e opinionista Fabio Genovesi: i dettagli
2 min
Tagsolimpiadi invernaliBulbarelliCerimonia chiusura

ROMA - Sarà Auro Bulbarelli a condurre la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, in programma tra poco più di una settimana, domenica 22 febbraio, nella suggestiva cornice dell'Arena di Verona. Secondo 'LaPresse', Bulbarelli sarà affiancato dalla soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente all'Arena di Verona. Il giornalista, classe 1955 e nativo di Mantova, aveva rinunciato alla conduzione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi dopo avere rivelato in una conferenza un momento dell'evento con protagonista il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La telecronaca era stata poi affidata al direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, oggetto di feroci critiche per alcune gaffe diventate virali.

Olimpiadi Milano Cortina, i dettagli sulla telecronaca della cerimonia di chiusura

Insieme al duo formato da Bulbarelli e Gasdia, secondo LaPresse, per il racconto della giornata conclusiva dei Giochi invernali ci sarà anche Fabio Genovesi, scrittore e opinionista per la Rai in occasione di diverse edizioni del Giro d'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Tutti pazzi per Stefania ConstantiniLe Olimpiadi di Mattarella: il cavaliere bianco

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS