Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Della Mea, il sogno medaglia sfuma all'ultimo: occhi lucidi e l'abbraccio con Brignone 

La sciatrice di Tarvisio sfiora il bronzo per solo quattro centesimi: i dettagli
2 min

Quarto posto olimpico per Lara Della Mea nello Slalom Gigante disputato sulla pista di Cortina d’Ampezzo. La sciatrice di Tarvisio ha disputato una prima manche non brillante, chiusa al 15º posto, per poi inanellare una splendida rimonta nella seconda discesa. Alla fine si è fermata ai piedi del podio, a un soffio dalla medaglia, per la precisione a solo quattro centesimi dal bronzo. E con gli occhi lucidi ha detto: "Grazie a tutti, purtroppo ho sbagliato il primo dosso. Un'emozione grandissima essere qui e potermela giocare, faccio i complimenti a Federica…"

Brignone elogia Della Mea 

Così la campionessa azzurra sulla prova di Della Mea: "Me l'ha detto poi, dopo che era quarta, a pochi centesimi… Qui alle Olimpiadi arrivare quarta, ti brucia. Però ha fatto una grandissima seconda manche, deve essere orgogliosa". Brignone, tra l'altro, ha abbracciato la compagna di squadra.  

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Jacquelin, dedica da brividiMosaner esclusivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS