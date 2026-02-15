Della Mea, il sogno medaglia sfuma all'ultimo: occhi lucidi e l'abbraccio con Brignone 

Quarto posto olimpico per Lara Della Mea nello Slalom Gigante disputato sulla pista di Cortina d’Ampezzo. La sciatrice di Tarvisio ha disputato una prima manche non brillante, chiusa al 15º posto, per poi inanellare una splendida rimonta nella seconda discesa. Alla fine si è fermata ai piedi del podio, a un soffio dalla medaglia, per la precisione a solo quattro centesimi dal bronzo. E con gli occhi lucidi ha detto: "Grazie a tutti, purtroppo ho sbagliato il primo dosso. Un'emozione grandissima essere qui e potermela giocare, faccio i complimenti a Federica…"