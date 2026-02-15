Gigante diretta Olimpiadi: segui Brignone e Goggia a Milano Cortina, la gara femminile live

Federica Brignone parte con un oro già in tasca. Sofia Goggia cerca il suo riscatto. Oggi va in scena il Gigante di sci a Milano-Cortina: servirà una prestazione da vera Olimpiade. Le azzurre non partono tra le principali favorite, soprattutto con rivali del calibro di Shiffrin, Rast, Robinson, Moltzan, Hector e Scheib. Anche i numeri non sorridono: l’ultimo podio di Sofia Goggia in gigante risale a gennaio 2018, a Kranjska Gora. Da allora, il miglior risultato è stato il quarto posto conquistato a Sestriere un anno fa. Prima manche alle 10:00. Seconda alle 13:30. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

10:35

Brignone impressionante: si piazza in testa

Prova clamorosa! Federica incanta sull’Olympia delle Tofane con una discesa impeccabile. L’azzurra si prende la vetta con 74 centesimi di margine su Colturi, Hector e Stjernesund.

10:30

Della Mea c'è

Una buona manche per Lara Della Mea, anche se resta un pizzico di rammarico: molto veloce nella parte centrale, l’azzurra perde terreno nel finale. Si trova a 45 centesimi dal trio al comando, restando pienamente in corsa per una medaglia.

10:25

Incredibile, sono in 3 davanti!

Succede di tutto: tre atlete in testa con lo stesso tempo! Lara Colturi, all’esordio olimpico, raggiunge Hector e Stjernesund fermando il cronometro su 1:03.97. Una gara incredibile, la seconda manche si preannuncia spettacolare.

10:19

Scheib, finale da rivedere

Julia Scheib, che peccato! L’austriaca era al comando fino al terzo settore, ma un grave errore dopo il dosso finale le è costato caro, facendole perdere 48 centesimi. Per lei quinto posto, a 39 centesimi da Hector e Stjernesund. Sono comunque tutte lì.

10:13

Rast, troppi errori: è lontana

Una manche a due facce per Camille Rast: nel primo settore fa segnare il miglior tempo, con 39 centesimi di vantaggio su Hector. Poi però incappa in diversi errori e chiude al traguardo con 40 centesimi di ritardo.

10:11

La Shiffrin non va: vicina, ma non basta

Un tracciato probabilmente troppo scorrevole per Shiffrin, che resta comunque a contatto: 28 centesimi di distacco al traguardo. Ora occhi puntati sulla svizzera Camille Rast, tra le principali favorite.

10:10

Che inizio: due atlete con lo stesso tempo

Stesso tempo per Hector e Stjernesund! La svedese era in vantaggio fino al terzo intermedio, ma ha commesso un errore sul salto del dosso finale e ha chiuso in 1.03.97.

10:05

Ora si va, inizia il Gigante femminile

Via alla prima manche con la norvegese Stjernesund.

10:03

Falsa partenza, problema al cancelletto

Non ci siamo ancora, partenza ritardata per un piccolo problema tecnico al cancelletto. Gli addetti ai lavori stanno sistemando.

10:00

Si parte!

Inizia il gigante olimpico femminile: ad aprire la gara è la norvegese Louise Thea Stjernesund.

9:54

Pista in condizioni perfette

C'è un bel sole a Cortina, dunque visuale ottima. Tracciato in ottime condizioni. La prima a partire sarà la norvegese Stjernesund, chiuderà Mialitiana Clerc, rappresentante del Madagascar.

9:39

Alla scoperta del tracciato

La gara prenderà il via a 1.950 metri di altitudine, lungo un percorso di 1,3 km che condurrà fino al traguardo posto a quota 1.555 metri. Nella prima manche, disegnata dal team neozelandese, le atlete dovranno affrontare 51 porte. La seconda manche sarà invece tracciata da Karin Harjo, allenatrice di Mikaela Shiffrin.

9:26

L'ordine delle azzurre

I pettorali delle azzurre al via della prima manche saranno: Lara Della Mea con il numero 12, Federica Brignone con il 14, Sofia Goggia con il 17 e Asja Zenere con il 25.

9:20

Brignone spera

Il gigante è la specialità che ha regalato a Federica la prima gioia al rientro in Coppa del Mondo. Era il 20 gennaio scorso a Kronplatz: chiuse al sesto posto, primo segnale concreto di un possibile ritorno ad alti livelli. Da allora solo tre giorni di allenamento specifico, ma l’aspetto più importante resta la condizione fisica. "Mi sento bene, non ho grossi deficit anche se un po’ di dolore c’è sempre, ma sto meglio rispetto a una settimana fa", ha raccontato Federica.

9:15

Gigante femminile, l'Italia sogna

Saranno 76 le atlete al via della prima manche, in rappresentanza di 44 Paesi. Tra le principali candidate al successo spiccano l’austriaca Julia Scheib, la svedese Sara Hector, la svizzera Camille Rast, la neozelandese Alice Robinson e le statunitensi Paula Moltzan e Mikaela Shiffrin. Quattro le azzurre al cancelletto di partenza: Lara Della Mea con il pettorale 12, Federica Brignone con il 14, Sofia Goggia con il 17 e Asja Zenere con il 25.

Cortina