Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italia nella storia a Milano Cortina: nuovo record di medaglie nelle Olimpiadi invernali

Battuto ufficialmente il record di Lillehammer 1994 dopo i podi conquistati da Moioli-Sommariva e Vittozzi: tutti i dettagli
2 min

L'Italia scrive la storia a Milano Cortina. Oggi è stato registrato un nuovo record assoluto ai Giochi olimpici invernali. Dopo l'aggancio di Brignone a quota 20, salgono a 22 le medaglie azzurre grazie allo snowboardcross e al biathlon. Non era mai successo di ottenere così tanti podi. Prima l'argento con la coppia Lorenzo Sommariva e Michela Moioli: il duo ha chiuso in seconda posizione alle spalle della Gran Bretagna, con un distacco di 43 centesimi, terza la Francia. Poi è arrivato il punto esclamativo di Vittozzi, oro nella gara ad inseguimento di biathlon ad Anterselva. L'azzurra è rimasta senza errori al poligono, recuperando così quattro posizioni rispetto all'individuale di ieri.  

Il record di medaglie dell'Italia 

Il precedente record di 20 medaglie risaliva a Lillehammer 1994. Resisteva da 32 anni. Una vita praticamente. A Milano Cortina l'Italia non si vuole fermare qui: il medagliere adesso è sempre più ricco.     

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

L'inchino da brividiDella Mea, occhi lucidi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS