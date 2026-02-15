Italia nella storia a Milano Cortina: nuovo record di medaglie nelle Olimpiadi invernali

L'Italia scrive la storia a Milano Cortina. Oggi è stato registrato un nuovo record assoluto ai Giochi olimpici invernali. Dopo l'aggancio di Brignone a quota 20, salgono a 22 le medaglie azzurre grazie allo snowboardcross e al biathlon. Non era mai successo di ottenere così tanti podi. Prima l'argento con la coppia Lorenzo Sommariva e Michela Moioli: il duo ha chiuso in seconda posizione alle spalle della Gran Bretagna, con un distacco di 43 centesimi, terza la Francia. Poi è arrivato il punto esclamativo di Vittozzi, oro nella gara ad inseguimento di biathlon ad Anterselva. L'azzurra è rimasta senza errori al poligono, recuperando così quattro posizioni rispetto all'individuale di ieri.