Sara Hector e l'emozionante racconto: "Ecco perché mi sono inchinata a Brignone". Fede: "Ero un po' a disagio..."

CORTINA - Sara Hector non ci ha pensato un attimo. Quando ha visto la sua rivale amica Federica Brignone arrivare davanti a lei e sfilarle l'oro è corsa e si è inginocchiata sulla neve davanti a lei, insieme con la norvegese Thea Louise Stjernesund. I due argenti ex-aequo avevano già vissuto una giornata surreale. Mai nessuno nella storia delle Olimpiadi aveva fatto registrare esattamente lo stesso tempo nella prima e nella seconda manche. Hector ha poi raccontato ai giornalisti di quel gesto che le è venuto spontaneo. "Sono felice di aver fatto questa scelta - dice la svedese - anche perché lei è una persona estremamente gentile e una grande amica. È stata un’esperienza davvero molto positiva. Per quanto riguarda Fede, sono profondamente colpita dalla sua forza. Ero convinta che sarebbe tornata, perché è una delle persone mentalmente più forti che conosca. Per rientrare dopo una situazione del genere serve soprattutto forza mentale, e lei ne ha in abbondanza. È anche una persona molto generosa e speciale. Credo che meriti tantissimo e sono davvero felice di vederla ottenere questi risultati".