domenica 15 febbraio 2026
Sara Hector e l'emozionante racconto: "Ecco perché mi sono inchinata a Brignone". Fede: "Ero un po' a disagio..."

La svedese si è vista togliere l'oro al gigante femminile con una prestazione incredibile di Federica, ma ha reagito da campionessa: "Se lo merita"
dall'inviato Valerio Minutiello
2 min
Milano-Cortina

CORTINA - Sara Hector non ci ha pensato un attimo. Quando ha visto la sua rivale amica Federica Brignone arrivare davanti a lei e sfilarle l'oro è corsa e si è inginocchiata sulla neve davanti a lei, insieme con la norvegese Thea Louise Stjernesund. I due argenti ex-aequo avevano già vissuto una giornata surreale. Mai nessuno nella storia delle Olimpiadi aveva fatto registrare esattamente lo stesso tempo nella prima e nella seconda manche. Hector ha poi raccontato ai giornalisti di quel gesto che le è venuto spontaneo. "Sono felice di aver fatto questa scelta - dice la svedese - anche perché lei è una persona estremamente gentile e una grande amica. È stata un’esperienza davvero molto positiva. Per quanto riguarda Fede, sono profondamente colpita dalla sua forza. Ero convinta che sarebbe tornata, perché è una delle persone mentalmente più forti che conosca. Per rientrare dopo una situazione del genere serve soprattutto forza mentale, e lei ne ha in abbondanza. È anche una persona molto generosa e speciale. Credo che meriti tantissimo e sono davvero felice di vederla ottenere questi risultati". 

 

Brignone e l'inchino ricevuto: "Ero un po' a disagio"

Quell'inchino ai rivali che non si vede spesso nello sport ha fatto enorme piacere anche a Federica Brignone: "Ero un po' a disagio - dice la campionessa olimpica - però chiaramente sono molto contenta. Con Sara Hector ho già condiviso oltre che tanti podi anche un altro podio olimpico. Con loro ho un bellissimo rapporto, e l'energia che ho sentito quando sono venuta a Solden quest'anno per non gareggiare, ma per vedere le ragazze di tutto il mondo mi ha veramente sorpreso e quasi commosso  e mi ha fatto venire voglia di tornare. Penso che ci sia un bel rispetto reciproco tra di noi e sono delle grandissime atlete".

 

Tutte le news di Olimpiadi Invernali

Brignone e Sanremo: "Lo lascio ai cantanti..."

