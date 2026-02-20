Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La pattinatrice giapponese scoppia in lacrime, Amber Glenn manda via il cameraman: "È folle..."

Momento di solidarietà della statunitense nei confronti di Kaori Sakamoto, delusa per non aver vinto il titolo olimpico di Milano Cortina
2 min

MILANO - Arrivata da favorita alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la giapponese Kaori Sakamoto si è dovuta accontentare della medaglia d'argento nel pattinaggio artistico di figura, singolo femminile, che si è disputato ieri. L'oro è andato alla statunitense Alysa Liu, mentre la 25enne nipponica è arrivata seconda dopo un errore e, conclusa la gara, è scoppiata a piangere.

L'intervento di Amber Glenn

Nel momento del dramma sportivo di Sakamoto, le si è avvicinata una telecamera per immortalare le lacrime, ma a quel punto è intervenuta la statunitense Amber Glenn, quinta classificata e connazionale della vincitrice, che ha coperto la visuale al cameraman, chiedendogli di allontanarsi. Un gesto di solidarietà a bordo pista che non è passato inosservato. Su Tiktok poi l'americana, che si è fermata a consolare la collega, ha scritto: "So che è il loro lavoro, ma si è messo in mezzo quando aveva chiaramente bisogno di spazio, è folle". Sakamoto è poi nuovamente scoppiata a piangere a dirotto anche dopo la cerimonia di premiazione sul podio. Successivamente ha spiegato che queste erano le ultime Olimpiadi a cui partecipava: la giapponese quindi chiude la sua carriera a cinque cerchi con 3 argenti, un bronzo, ma nessun oro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Arrivo tragicomico alle OlimpiadiDominik Paris e il retroscena su Tomba

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS