Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lindsey Vonn choc: mostra la gamba piena di viti dopo sei operazioni 

L'americana è rientrata a casa per continuare le cure dopo una settimana passata all'ospedale di Treviso: i dettagli
2 min
TagsLindsey Vonnoperazioneolimpiadi invernali

Lindsey Vonn è stata operata di nuovo dopo il grave infortunio rimediato alle Olimpiadi invernali. La 41enne campionessa americana, rientrata da poco negli Stati Uniti dopo la brutta caduta nella discesa libera dell'8 febbraio, si è sottoposta al sesto intervento chirurgico alla gamba. "È bionica per davvero adesso", la battuta postata dalla sciatrice a corredo delle foto postate sui social.

Il post di Vonn dagli Stati Uniti  

In un post social, Vonn ha aggiornato i suoi fan allegando dello foto shock con i chiodi all'interno del ginocchio: "Ce l'ho fatta a superare l'intervento... ci sono volute poco più di 6 ore. Come potete vedere, ci sono volute molte placche e viti per rimetterle insieme, ma il Dott. Hackett ha fatto un lavoro incredibile. Grazie anche alla Dott.ssa Viola per l'assistenza chirurgica!! Data l'entità del trauma, ho avuto qualche difficoltà nel post-operatorio e non sono ancora riuscita ad essere dimessa dall'ospedale... quasi fatto. Piccoli passi. Presto vi spiegherò la lesione e cosa significa". L'atleta, rimasta ricoverata per circa una settimana all'ospedale Ca' Foncello di Treviso subito dopo l'incidente, aveva già subito i primi interventi durante il degenza in Italia per stabilizzare e ricostruire la frattura. L'ultimo le ha permesso di essere dimessa e rimpatriata in aereo per continuare le cure a casa.  

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Il dramma di VonnIl viaggio in aereo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS