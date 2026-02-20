Lindsey Vonn choc: mostra la gamba piena di viti dopo sei operazioni 

Il post di Vonn dagli Stati Uniti

In un post social, Vonn ha aggiornato i suoi fan allegando dello foto shock con i chiodi all'interno del ginocchio: "Ce l'ho fatta a superare l'intervento... ci sono volute poco più di 6 ore. Come potete vedere, ci sono volute molte placche e viti per rimetterle insieme, ma il Dott. Hackett ha fatto un lavoro incredibile. Grazie anche alla Dott.ssa Viola per l'assistenza chirurgica!! Data l'entità del trauma, ho avuto qualche difficoltà nel post-operatorio e non sono ancora riuscita ad essere dimessa dall'ospedale... quasi fatto. Piccoli passi. Presto vi spiegherò la lesione e cosa significa". L'atleta, rimasta ricoverata per circa una settimana all'ospedale Ca' Foncello di Treviso subito dopo l'incidente, aveva già subito i primi interventi durante il degenza in Italia per stabilizzare e ricostruire la frattura. L'ultimo le ha permesso di essere dimessa e rimpatriata in aereo per continuare le cure a casa.