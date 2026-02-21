Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Altro caso in Rai, fuorionda clamoroso su Israele prima del bob olimpico: "Subito verifiche"© Getty Images

Altro caso in Rai, fuorionda clamoroso su Israele prima del bob olimpico: "Subito verifiche"

Il direttore ad interim di Rai Sport Lollobrigida: "Espressione inaccettabile": cosa è successo e cosa è stato detto prima della gara di Milano-Cortina
2 min

Altro caso in Rai durante i Giochi di Milano-Cortina. Dopo le polemiche sulla telecronaca della cerimonia di apertura che hanno fatto il giro del mondo - e portato alle dimissioni del direttore Petrecca - un altro caso rischia di rovinare l'ottimo lavoro dei colleghi impegnati nel raccontare i Giochi. Come riporta Repubblica c'è stato un clamoroso fuorionda su Rai 2 a inizio collegamento della diretta di gara di bob a 4. In apertura si è sentita una voce dire: "Evitiamo l'equipaggio numero 21, che è quello dell'israeliano". Poi si è sentito anche un "no perché...", prima che partisse la telecronaca vera e propria.

Frase fuorionda su Israele, interviene Lollobrigida

Immediato il commento del direttore ad interim di Rai Sport, Marco Lollobrigida: "Il fuorionda andato in onda contiene un'espressione inaccettabile che non rappresenta in alcun modo i valori del servizio pubblico e di Rai Sport. A nome della Direzione, esprimo sincere scuse agli atleti israeliani, alla delegazione e a tutti i telespettatori. Sono state avviate immediate verifiche interne per accertare responsabilità. Lo sport deve unire e non dividere". Immediato anche il commento di Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano: “Azienda e Cio intervengano, è una vergogna che un collaboratore della Rai si permetta di dire questo, al di là dei pensieri che bisogna rispettare. Che la Rai prenda provvedimenti e che li prenda soprattutto il Cio. È un esempio assurdo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Rai Sport, Petrecca rimette il mandatoBulbarelli condurrà la telecronaca della cerimonia di chiusura

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS