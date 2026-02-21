Altro caso in Rai durante i Giochi di Milano-Cortina. Dopo le polemiche sulla telecronaca della cerimonia di apertura che hanno fatto il giro del mondo - e portato alle dimissioni del direttore Petrecca - un altro caso rischia di rovinare l'ottimo lavoro dei colleghi impegnati nel raccontare i Giochi. Come riporta Repubblica c'è stato un clamoroso fuorionda su Rai 2 a inizio collegamento della diretta di gara di bob a 4. In apertura si è sentita una voce dire: "Evitiamo l'equipaggio numero 21, che è quello dell'israeliano". Poi si è sentito anche un "no perché...", prima che partisse la telecronaca vera e propria.

Frase fuorionda su Israele, interviene Lollobrigida

Immediato il commento del direttore ad interim di Rai Sport, Marco Lollobrigida: "Il fuorionda andato in onda contiene un'espressione inaccettabile che non rappresenta in alcun modo i valori del servizio pubblico e di Rai Sport. A nome della Direzione, esprimo sincere scuse agli atleti israeliani, alla delegazione e a tutti i telespettatori. Sono state avviate immediate verifiche interne per accertare responsabilità. Lo sport deve unire e non dividere". Immediato anche il commento di Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano: “Azienda e Cio intervengano, è una vergogna che un collaboratore della Rai si permetta di dire questo, al di là dei pensieri che bisogna rispettare. Che la Rai prenda provvedimenti e che li prenda soprattutto il Cio. È un esempio assurdo".