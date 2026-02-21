Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italia commovente nello skicross: oro Deromedis, argento Tomasoni. E quel casco per Matilde Lorenzi è da brividi...

Sensazionale doppietta a Livigno, dove i due azzurri portano a quota 29 le medaglie della nostra spedizione: tutti i dettagli
2 min
TagsDeromedisTomasoniMatilde Lorenzi

LIVIGNO - Altre medaglie a Milano-Cortina per l'Italia (adesso a quota 29!) e arrivano dallo skicross, con l'oro vinto da Simone Deromedis e l'argento conquistato da Federico Tomasoni nella finale Livigno, in cui il bronzo è andato invece allo svizzero Alex Fiva mentre è rimasto fuori dal podio il giapponese Satoshi Furuno.

Tomasoni d'argento con il casco dedicato a Matilde Lorenzi

Una medaglia particolarmente commovente quella finita sul collo di Tomasoni e dedicata a Matilde Lorenzi, la sciatrice sua fidanzata morta il 28 ottobre 2024 a 19 anni dopo una caduta durante un allenamento in Val Senales. Il 28enne bergamasco ha gareggiato con un sole impresso sul casco, lo stesso sole simbolo della fondazione intitolata proprio a Matilde Lorenzi: "Sarai sempre il mio sole" ha scritto lo stesso Tomassoni in un post social a lei dedicato.

(articolo in aggiornamento)

Milano-Cortina 2026: il medagliere aggiornato

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Sci in lutto: addio a Matilde LorenziMilano-Cortina: il medagliere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS