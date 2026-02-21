LIVIGNO - Altre medaglie a Milano-Cortina per l'Italia (adesso a quota 29!) e arrivano dallo skicross, con l'oro vinto da Simone Deromedis e l'argento conquistato da Federico Tomasoni nella finale Livigno, in cui il bronzo è andato invece allo svizzero Alex Fiva mentre è rimasto fuori dal podio il giapponese Satoshi Furuno.