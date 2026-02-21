Italia commovente nello skicross: oro Deromedis, argento Tomasoni. E quel casco per Matilde Lorenzi è da brividi...
LIVIGNO - Altre medaglie a Milano-Cortina per l'Italia (adesso a quota 29!) e arrivano dallo skicross, con l'oro vinto da Simone Deromedis e l'argento conquistato da Federico Tomasoni nella finale Livigno, in cui il bronzo è andato invece allo svizzero Alex Fiva mentre è rimasto fuori dal podio il giapponese Satoshi Furuno.
Tomasoni d'argento con il casco dedicato a Matilde Lorenzi
Una medaglia particolarmente commovente quella finita sul collo di Tomasoni e dedicata a Matilde Lorenzi, la sciatrice sua fidanzata morta il 28 ottobre 2024 a 19 anni dopo una caduta durante un allenamento in Val Senales. Il 28enne bergamasco ha gareggiato con un sole impresso sul casco, lo stesso sole simbolo della fondazione intitolata proprio a Matilde Lorenzi: "Sarai sempre il mio sole" ha scritto lo stesso Tomassoni in un post social a lei dedicato.
(articolo in aggiornamento)
Milano-Cortina 2026: il medagliere aggiornato