domenica 22 febbraio 2026
Tomasoni, un argento nel nome di Matilde e di #Matildina4safety

La dedica del campione bergamasco ha commosso la famiglia Lorenzi che, dopo la scomparsa della sciatrice, ha lanciato l'iniziativa per migliorare la sicurezza nelle gare di sci alpino. Già 6.200 i donatori che hanno aderito
5 min

"La Fondazione si pone l’obiettivo di sensibilizzare sciatori, atleti, famiglie, allenatori e Istituzioni sportive sull’importanza della sicurezza, fornendo strumenti, conoscenze e supporto per ridurre i rischi e promuovere una pratica sportiva più responsabile. La sicurezza non è solo un insieme di regole, ma una cultura da diffondere". L'argento di Federico Tomasoni nello skicross olimpico e la sua dedica a Matilde hanno commosso l'Italia. E hanno acceso i riflettori su #Matildina4safety, la fondazione che i genitori della sciatrice, con una forza d'animo e un altruismo ammirevoli,  hanno lanciato per onorare la memoria della figlia, vittima del tragico incidente in allenamento, il 28 ottobre 2024, in Val Senales. Sono già 6.200 i donatori che hanno aderito all'iniziativa. Si legge sull'home page del sito  web, "si fonda su tre pilastri fondamentali: educazione, prevenzione e sostegno. Educare significa trasmettere ai giovani atleti e a chi li circonda le competenze necessarie per riconoscere e gestire i pericoli. Prevenire vuol dire agire prima che si verifichino incidenti, aumentando la sicurezza sugli sci, lavorando su regole e procedure, investendo in formazione e sensibilizzazione, ma anche nell’evoluzione dei dispositivi di sicurezza attualmente in uso. Uno degli asset principali della Fondazione sarà infatti quello di individuare, sviluppare e promuovere nuove soluzioni tecnologiche per migliorare la sicurezza degli atleti, contribuendo così a rendere lo sport sempre più sicuro e innovativo. Sostenere Matildina4Safety, infine, significa essere presenti, offrendo aiuto concreto e continuo a chiunque condivida il nostro impegno per la sicurezza. Ascoltiamo ogni idea, scrivi a: info@fondazionematildelorenzi.it". 

 

 

Adolfo Lorenzi dopo l'impresa di Tomasoni

Ha raccontato Adolfo Lorenzi, il papà di Matilde dopo l'impresa di Tomasoni: "La medaglia di Federico? Un pezzo è anche della nostra Matilde. È un sogno al quale Federico aveva puntato ancora ieri. Ha portato la nostra Mati con sé. È stato un desiderio che si è realizzato anche per noi. Solo chi la vive capisce quanta felicità stiamo provando. Hanno sciato in due. Ci hanno scritto centinaia di persone, e per noi è molto importante. Ci aveva fatto vedere in anteprima quel casco. Federico è un ragazzo d’oro. Come Simone Deromedis conosce il valore dei sacrifici e della disciplina. Noi ritenevamo che la nostra Mati fosse speciale. Quindi, non poteva fare altro che trovare un ragazzo speciale.  Lucrezia, la sorella di Matilde era sulle piste. Continua a essere nell’Esercito. Proverà il master istruttori. È già maestra, collabora con lo sci club del suo ragazzo. Sta in caserma e segue anche la Fondazione". I cui obiettivi trovano nuovo slancio nell'argento di Tomasoni che ha il merito di averli portati in primo piano: "Il nostro intento non è quello di introdurre vincoli o nuove restrizioni, ma di costruire, insieme agli attori del territorio e agli operatori del settore,  una base comune di buone pratiche, linee guida tecniche e possibili riferimenti regolamentari. L’obiettivo è garantire un utilizzo più chiaro, efficace e sicuro delle piste da sci dedicate agli allenamenti, in un contesto che sta diventando sempre più complesso, competitivo e affollato. Allenatori, gestori di impianti, maestri di sci, atleti e istituzioni sportive sono tutti chiamati a contribuire a questo processo, che vuole promuovere la sicurezza, l’equità di accesso e la sostenibilità delle attività sportive in montagna. Vogliamo valorizzare le esperienze già attive, ascoltare i bisogni reali degli operatori sul campo e raccogliere idee, soluzioni e proposte che possano essere trasformate in strumenti utili per tutti". Il sole di Matilde splende sempre.

 

 

 

 

Tutte le news di Olimpiadi Invernali

