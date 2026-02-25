Giacomel dopo l'intervento al cuore: "Sono distrutto"

«La mia stagione è finita. Sono distrutto». Tommaso Giacomel si sfoga sui social dopo la conferma di quanto si temeva venerdì scorso. Come comunicato dalla Fisi, il trentino è stato sottoposto a un’ablazione cardiaca, effettuata all’Ospedale Galeazzi di Milano. Dopo il problema accusato venerdì nel corso della mass start olimpica, il venticinquenne è stato portato sabato nella struttura milanese, dove la Commissione Medica Fisi, in collaborazione con il professor Daniele Andreini, lo hanno sottoposto a una tac, una risonanza magnetica e a un test da sforzo massimale, tutti risultati nella norma. Un successivo studio elettrofisiologico ha evidenziato un’anomalia di conduzione elettrica a livello atriale, così si è deciso di intervenire con l’ablazione, perfettamente riuscita. Un anno fa, lo stesso intervento lo ebbe anche il fondista Elia Barp, vincitore di due medaglie a Milano Cortina 2026. Giacomel verrà dimesso domani mattina e fra due settimane sosterrà nuovi controlli che se superati gli consentiranno di tornare ad allenarsi.