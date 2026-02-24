Giacomel operato al cuore dopo il malore alle Olimpiadi: "La mia stagione è finita"

Tommaso Giacomel si è ritirato alle Olimpiadi di Milano Cortina dopo aver accusato un malore durante la mass start di Anterselva, che l'ha costretto a fermarsi e a rinunciare ad una possibile medaglia. "Rabbia, frustrazione e delusione", come ammesso da lui stesso su Instagram, l'hanno pervaso in questi giorni. Nel frattempo, ha condotto alcuni esami medici che hanno approfondito il problema.

Ablazione cardiaca per Giacomel

L'azzurro, presso l'ospedale Galeazzi di Milano, è stato sottoposto ad indagini diagnostiche (Tac, risonanza magnetica e ad un test da sforzo massimale) che hanno restituito risultati nella norma. Un successivo studio elettrofisiologico, però, ha fatto sapere la Fisi, la Federazione italiana sport invernali, ha evidenziato un'anomalia di conduzione elettrica a livello atriale che ha consigliato una successiva ablazione cardiaca. L'intervento è già stato effettuato ed è perfettamente riuscito.

Stagione finita

Tramite una storia Instagram, il 25enne biatleta azzurro delle Fiamme Gialle ha fatto sapere che "la mia stagione è finita, sono distrutto" e che, quindi, è stato costretto a dire addio al sogno di conquistare la Coppa del mondo, dove si trova attualmente in seconda posizione dopo essere stato scalzato dalla vetta dal francese Eric Perrot nell'ultima tappa prima delle Olimpiadi. La distanza tra i due è di soli 37 punti. Giacomel verrà dimesso giovedì mattina (26 febbraio) e fra due settimane si sottoporrà ad ulteriori controlli già programmati che, una volta superati, gli consentiranno di tornare ad allenarsi regolarmente.