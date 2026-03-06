L'Iran non gareggerà alle Paralimpiadi: l'unico atleta non è riuscito ad arrivare in Italia per la guerra

Iran, ufficiale: niente Paralimpiadi

Il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ha confermato venerdì pomeriggio (6 marzo) che il Comitato Paralimpico Nazionale (NPC) dell'Iran non gareggerà ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L'NPC Iran avrebbe dovuto partecipare con un atleta, il due volte paralimpico Aboulfazl Khatibi Mianaei, a due eventi di sci di fondo paralimpico: la sprint classica maschile in piedi il 10 marzo e la gara classica maschile di 10 km a intervalli l'11 marzo. Tuttavia, a causa del conflitto in corso in Medio Oriente, l'atleta paralimpico di PyeongChang 2018 e Pechino 2022 non può recarsi in Italia in sicurezza. Andrew Parsons, presidente dell'IPC, ha dichiarato: "È davvero deludente per lo sport mondiale e in particolar modo per Aboulfazl non poter viaggiare in sicurezza per partecipare ai suoi terzi Giochi Paralimpici Invernali a Milano Cortina 2026". Dall'inizio del conflitto sabato, l'IPC e il Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte con l'NPC e la federazione nazionale di sci per trovare percorsi alternativi per il passaggio sicuro della delegazione iraniana ai Giochi. Tuttavia, con il conflitto in corso in tutto il Medio Oriente, il rischio per la vita umana è troppo elevato. "Con i sistemi di comunicazione interrotti in gran parte dell'Iran, il dialogo con l'NPC Iran e la federazione nazionale di sci non è stato facile. Siamo stati informati dall'NPC Iran che non era possibile raggiungere Milano Cortina 2026 in sicurezza e, di conseguenza, non avrebbero potuto partecipare ai Giochi. Non poter competere ai Giochi Paralimpici Invernali per fattori al di fuori del suo controllo, dopo anni di allenamento e dedizione, è straziante per l'atleta e le nostre condoglianze vanno ad Aboulfazl in questo momento difficile". A causa della mancata partecipazione dell'NPC Iran, la bandiera nazionale è stata rimossa dalla parata degli atleti per la cerimonia di apertura di stasera all'Arena di Verona. Ciò significa anche che 611 atleti paralimpici provenienti da 55 NPC gareggeranno ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, mentre 31 NPC si contenderanno una medaglia nello sci di fondo paralimpico.