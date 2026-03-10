Jutta Leerdam, il fidanzato sorprende con un regalo da 500mila euro dopo le Olimpiadi

Un regalo fuori dal comune per celebrare un traguardo olimpico. Jake Paul ha sorpreso la fidanzata Jutta Leerdam con un dono decisamente originale: una Mercedes‑Benz G‑Class color bronzo . Il pugile ha mostrato tutto sui social, pubblicando su Instagram il video della sorpresa. "Ha lavorato duramente per l’oro e l’argento, quindi le ho regalato una G-Class color bronzo", ha scritto. Nel filmato si vede la campionessa olandese saltare di gioia intorno al grande SUV, abbracciare e baciare il compagno e poi mettersi subito al volante per un primo giro. "Solo il meglio per la mia regina", ha aggiunto Paul, orgoglioso del traguardo sportivo della sua dolce metà.

Jutta Leerdam e il Suv dopo il trionfo alle Olimpiadi 2026

Il regalo arriva dopo un’Olimpiade da protagonista per Jutta Leerdam. La pattinatrice ha conquistato l’oro nei 1000 metri ai Giochi invernali di Milano con una prestazione straordinaria, fermando il cronometro sul record olimpico di 1:12.31. Non solo: ha portato a casa anche l’argento nei 500 metri, alle spalle della connazionale Femke Kok. Due medaglie che la consacrano tra le stelle della competizione e che migliorano ulteriormente il suo palmarès dopo l’argento nei 1000 metri conquistato ai Giochi del 2022. Sugli spalti c’era proprio Jake Paul, che non è riuscito a trattenere le lacrime dopo la vittoria. Subito dopo il traguardo si è lasciato andare a un lungo abbraccio con i genitori della campionessa.

Una coppia inseparabile tra ghiaccio e ring

La storia tra Paul e Leerdam è diventata pubblica nella primavera del 2023 e da allora i due sono praticamente inseparabili. Viaggiano insieme tra competizioni, eventi sportivi e allenamenti, sostenendosi a vicenda. Jake è spesso presente alle gare della pattinatrice in Europa, mentre Jutta ricambia seguendolo a bordo ring durante i suoi incontri di boxe. Un anno fa è arrivata anche la proposta di matrimonio, segno di una relazione ormai consolidata. Durante le Olimpiadi di Milano la coppia ha persino registrato un video dedicato ai loro futuri figli, raccontando l’emozione di quei giorni. E se Leerdam continuerà a collezionare medaglie, c’è da scommettere che anche il garage di casa potrebbe arricchirsi di nuovi regali spettacolari.