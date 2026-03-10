Paralimpiadi Milano Cortina, Pelizzari d'argento nella combinata standing: è record Italia!

Arriva un'altra medaglia per l'Italia , la terza di oggi e l'ottava dall'inizio delle Paralimpiadi . Dopo gli exploit di Giacomo Bertagnolli e Chiara Mazzel , fa festa anche Federico Pelizzari che ha conquistato l' argento nella Combinata di sci alpino , categoria standing . Prova maiuscola dell'atleta azzurro, a +1'20" dal francese Arthur Bauchet . Medaglia di bronzo per l'austriaco Thomas Grochar . Buona prova anche per gli altri azzurri in gara, Davide Bendotti (+3'03") e Luca Palla (+5'16").

Pelizzari al settimo cielo: "Emozione unica"

"Sono contentissimo - ha dichiarato l'azzurro - aspettavo questa medaglia da tantissimo tempo, finalmente è arrivata, ho perso anche il bastoncino in cima, ho fatto qualche sbavatura, ma meglio di cosi non poteva andare, è un'emozione davvero stupenda".

Paralimpiadi Milano Cortina, gli azzurri superano il record di medaglie

Gli azzurri, al quarto giorno di gare, superano il bottino di medaglie conquistate a Pechino 2022 (sette) e fanno un altro passo verso il record delle tredici che resiste da Lillehammer 1994.