martedì 10 marzo 2026
Paralimpiadi Milano Cortina, Pelizzari d'argento nella combinata standing: è record Italia!

L'azzurro chiude in seconda posizione, alle spalle del francese Bauchet. Bronzo per l'austriaco Grochar. Gli azzurri conquistano l'ottava medaglia e superano le sette conquistato a Pechino 2022
2 min
TagsParalimpiadi Milano Cortina

Arriva un'altra medaglia per l'Italia, la terza di oggi e l'ottava dall'inizio delle Paralimpiadi. Dopo gli exploit di Giacomo Bertagnolli e Chiara Mazzel, fa festa anche Federico Pelizzari che ha conquistato l'argento nella Combinata di sci alpino, categoria standing. Prova maiuscola dell'atleta azzurro, a +1'20" dal francese Arthur Bauchet. Medaglia di bronzo per l'austriaco Thomas Grochar. Buona prova anche per gli altri azzurri in gara, Davide Bendotti (+3'03") e Luca Palla (+5'16").

Pelizzari al settimo cielo: "Emozione unica"

"Sono contentissimo - ha dichiarato l'azzurro - aspettavo questa medaglia da tantissimo tempo, finalmente è arrivata, ho perso anche il bastoncino in cima, ho fatto qualche sbavatura, ma meglio di cosi non poteva andare, è un'emozione davvero stupenda".

Paralimpiadi Milano Cortina, gli azzurri superano il record di medaglie

Gli azzurri, al quarto giorno di gare, superano il bottino di medaglie conquistate a Pechino 2022 (sette) e fanno un altro passo verso il record delle tredici che resiste da Lillehammer 1994.

