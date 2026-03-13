Paralimpiadi Milano Cortina, De Silvestro vince l'oro nello slalom gigante sitting: Italia da record!

MILANO - Piovono medaglie per l'Italia alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 . Altra giornata indimenticabile per i colori azzurri: dopo l' argento di Giacomo Bertagnolli nello Slalom Gigante Vision Impaired , René De Silvestro ha vinto la medaglia d'oro nello Slalom Gigante Sitting con il tempo totale di 2'10"44. Alle spalle dell'azzurro classe 1996, sulla pista Olympia delle Tofane , l'olandese Niels de Langen a +0.57" (argento) e il norvegese Jasper Pedersen a +4"15 (bronzo).

Paralimpiadi Milano Cortina, Italia da record: superata Lillehammer 1994!

Per la spedizione azzurra si tratta della sesta medaglia d'oro in questa edizione dei Giochi Paralimpici, record assoluto. Così come è record il numero di 14 podi conquistati: battuto il precedente primato di 13 che risaliva ai Giochi Paralimpici di Lillehammer, in Norvegia, del 1994.

De Silvestro: "Oro davvero sofferto, lo volevo così tanto..."

"Oggi è stata davvero sofferta, ma ce l'ho messa tutta. Lo volevo così tanto questo oro: ho preso anche qualche rischio, ma non potevo andare per terra. Sono contentissimo". Così René De Silvestro, ai microfoni di Rai Sport, esprime tutta la sua felicità per la conquista della medaglia d'oro.