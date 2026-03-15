Paralimpiadi Milano-Cortina, Romele di bronzo: l'Italia migliora ancora il suo record!

TESERO - Un'altra medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 dove la spedizione azzurra, che sta raccogliendo soddisfazioni e ha già superato il record di podi che risaliva ai Giochi di Lillehammer 1994 , sale a quota 15 nel medagliere.

Paralimpiadi, bronzo per Romele

A regalare l'ultima gioia in ordine di tempo ai tifosi italiani è stato Giuseppe Romele, che si è messo al collo la medaglia di bronzo dopo aver chiuso al terzo posto la 20 km di fondo categoria sitting. L'azzurro è arrivato alle spalle del russo Ivan Golubkov e del cinese Zhongwu Mao.

La gioia dell'azzurro dopo la gara

"Finalmente la medaglia è arrivata - ha detto lo stesso Romele ai microfoni di 'Rai Sport' dopo la gara di Tesero -, sono stati i dieci giorni più complessi della mia carriera, sognavo questa medaglia in casa sin da Pechino, tutto quello che abbiamo fatto è andato a buon fine, più di cosi non potevo fare, sono caduto sul piano al quarto giro, ma non è stato quello a determinare l'argento. C'è un livello estremamente alto, però ho dimostrato di non mollare". E ancora: "Quella di oggi è stata una giornata che, molto probabilmente, ricorderò per tutta la vita. È stata parecchio complicata la faccenda, più di quello che pensavo. Dal terzo giro in poi ho continuato a pensare che doveva arrivare e poi all'ultimo giro mi sono sbloccato. Speriamo che dall'anno prossimo aumentino le gare a 30 chilometri, forse mi sveglio".