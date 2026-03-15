Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Paralimpiadi Milano-Cortina, Romele di bronzo: l'Italia migliora ancora il suo record!

Terzo posto nella 20 km di fondo sitting, sale a 15 podi il bottino della spedizione azzurra: tutti i dettagli
3 min
TagsRomeleParalimpiadiMilano-Cortina 2026

TESERO - Un'altra medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 dove la spedizione azzurra, che sta raccogliendo soddisfazioni e ha già superato il record di podi che risaliva ai Giochi di Lillehammer 1994, sale a quota 15 nel medagliere.

Paralimpiadi, bronzo per Romele

A regalare l'ultima gioia in ordine di tempo ai tifosi italiani è stato Giuseppe Romele, che si è messo al collo la medaglia di bronzo dopo aver chiuso al terzo posto la 20 km di fondo categoria sitting. L'azzurro è arrivato alle spalle del russo Ivan Golubkov e del cinese Zhongwu Mao.

 

 

 

La gioia dell'azzurro dopo la gara

"Finalmente la medaglia è arrivata - ha detto lo stesso Romele ai microfoni di 'Rai Sport' dopo la gara di Tesero -, sono stati i dieci giorni più complessi della mia carriera, sognavo questa medaglia in casa sin da Pechino, tutto quello che abbiamo fatto è andato a buon fine, più di cosi non potevo fare, sono caduto sul piano al quarto giro, ma non è stato quello a determinare l'argento. C'è un livello estremamente alto, però ho dimostrato di non mollare". E ancora: "Quella di oggi è stata una giornata che, molto probabilmente, ricorderò per tutta la vita. È stata parecchio complicata la faccenda, più di quello che pensavo. Dal terzo giro in poi ho continuato a pensare che doveva arrivare e poi all'ultimo giro mi sono sbloccato. Speriamo che dall'anno prossimo aumentino le gare a 30 chilometri, forse mi sveglio".

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Da non perdere

Paralimpiadi, Italia da recordLuchini da urlo nello snowboard

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS