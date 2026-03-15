Bertagnolli, un'altra impresa: stupendo oro nello slalom paralimpico 

Italia al terzo posto

Con questo oro di Giacomo Bertagnolli, l'Italia sale al terzo posto nel medagliere. E non è ancora finita. Per l'Italia è anche la settima medaglia d'oro in una edizione storica delle Paralimpiadi, polverizzato il record precedente di Lillehammer 1994. "Cinque su cinque: è un miracolo. Questa è la più bella, la più combattuta e quella a cui tenevamo di più. Per me è un nuovo record, sono a 13 medaglie su 15 gare totali ai Giochi Paralimpici. Con 6 ori ho battuto un altro record, sono contento e non posso dire nient'altro", ha detto l'atleta azzurro. Soddisfatto anche la guida Andrea Ravelli: "Questa è stata la medaglia più consapevole, nella seconda manche l'ho vista diverso. Non ha mai fatto una prova mentalmente così come oggi in questa seconda manche".