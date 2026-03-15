Bertagnolli, un'altra impresa: stupendo oro nello slalom paralimpico
Continua il momento magico dell'Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, ha conquistato la medaglia d'oro nello slalom paralimpico di Cortina d'Ampezzo. Per il trentino di Cavalese è il quinto podio in cinque gare a queste Olimpiade e la seconda vittoria. Sale, dunque, a 13 il conto delle medaglie paralimpiche in carriera. Bertagnolli ha centrato nello slalom speciale di sci alpino per Ipovedenti il miglior tempo (1'29"29). Argento per il polacco Michal Golas (guida Kasper Walas) a +0.27", bronzo per il canadese Kalle Ericsson (guida Sierra Smith) a +1"97.
Italia al terzo posto
Con questo oro di Giacomo Bertagnolli, l'Italia sale al terzo posto nel medagliere. E non è ancora finita. Per l'Italia è anche la settima medaglia d'oro in una edizione storica delle Paralimpiadi, polverizzato il record precedente di Lillehammer 1994. "Cinque su cinque: è un miracolo. Questa è la più bella, la più combattuta e quella a cui tenevamo di più. Per me è un nuovo record, sono a 13 medaglie su 15 gare totali ai Giochi Paralimpici. Con 6 ori ho battuto un altro record, sono contento e non posso dire nient'altro", ha detto l'atleta azzurro. Soddisfatto anche la guida Andrea Ravelli: "Questa è stata la medaglia più consapevole, nella seconda manche l'ho vista diverso. Non ha mai fatto una prova mentalmente così come oggi in questa seconda manche".