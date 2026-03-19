La famosa tuta di Jutta Leerdam venduta all’asta a una cifra folle, ma c’è un malinteso incredibile
ROMA - Una cifra folle quella messa sul piatto da un offerente anonimo per aggiudicarsi all'asta la tuta indossata Jutta Leerdam alle recenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, dove la pattinatrice olandese classe '98 ha vinto la medaglia d'oro nei 1000 metri e quella d'argento nei 500 metri.
Jutta Leerdam, cifra folle all'asta per la tuta ma c'è un malinteso
Dopo l'asta però è emerso che la tuta battuta l'asta non era stata effettivamente indossata da Jutta Leerdam ai Giochi e il suo status è così passato da 'tuta da gara indossata' a 'tuta da pattinaggio olimpica', come comunicato dal fornitore di aste MatchWornShirt (MWS) e dall'organizzazione sportiva ombrello NOC*NSF, che ha spiegato l'errore parlando di un "malinteso" di qualcosa di "non intenzionale".
L'anonimo compratore conferma l'offerta: il motivo
Nostante l'errore però, il compratore ha deciso di confermare l'offerta per contribuire comunque alla somma totale dell'asta (raccolti oltre oltre 275.000 euro) che sarà devoluta all'IJsvereniging Pijnacker, il club giovanile in cui la campionessa olandese è cresciuta: "Il miglior offerente, che desidera rimanere anonimo, è stato informato dello stato di modifica - hanno spiegato ancora gli organizzatori -. Ha indicato di voler mantenere la tuta e non ha problemi con Jutta Leerdam che mantenga la sua tuta da competizione".
ROMA - Una cifra folle quella messa sul piatto da un offerente anonimo per aggiudicarsi all'asta la tuta indossata Jutta Leerdam alle recenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, dove la pattinatrice olandese classe '98 ha vinto la medaglia d'oro nei 1000 metri e quella d'argento nei 500 metri.
Jutta Leerdam, cifra folle all'asta per la tuta ma c'è un malinteso
Dopo l'asta però è emerso che la tuta battuta l'asta non era stata effettivamente indossata da Jutta Leerdam ai Giochi e il suo status è così passato da 'tuta da gara indossata' a 'tuta da pattinaggio olimpica', come comunicato dal fornitore di aste MatchWornShirt (MWS) e dall'organizzazione sportiva ombrello NOC*NSF, che ha spiegato l'errore parlando di un "malinteso" di qualcosa di "non intenzionale".