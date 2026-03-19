La famosa tuta di Jutta Leerdam venduta all’asta a una cifra folle, ma c’è un malinteso incredibile

L'anonimo compratore conferma l'offerta: il motivo

Nostante l'errore però, il compratore ha deciso di confermare l'offerta per contribuire comunque alla somma totale dell'asta (raccolti oltre oltre 275.000 euro) che sarà devoluta all'IJsvereniging Pijnacker, il club giovanile in cui la campionessa olandese è cresciuta: "Il miglior offerente, che desidera rimanere anonimo, è stato informato dello stato di modifica - hanno spiegato ancora gli organizzatori -. Ha indicato di voler mantenere la tuta e non ha problemi con Jutta Leerdam che mantenga la sua tuta da competizione".