Olimpiadi Invernali, scoppia il caso medaglie rotte a Milano Cortina 2026

Non è passata inosservata la prima domenica di gare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: tre medaglie olimpiche si sono rotte durante i festeggiamenti, subito finite sotto i riflettori dei social. Il caso ha colpito atleti di diverse discipline e ha già fatto scattare l’allarme tra gli organizzatori.

Perché alle Olimpiadi Milano Cortina le medaglie sono rotte

La prima a segnalare il problema è stata Breezy Johnson, oro nella discesa libera femminile, che ha mostrato la medaglia spezzata dopo la premiazione. Pochi minuti dopo è toccato ad Alysa Liu, oro nel pattinaggio di figura a squadre, mentre la squadra tedesca di biathlon ha pubblicato in diretta le immagini del bronzo di Justus Strelow che staccandosi dal nastro rischiava di cadere. In tutti i casi il metallo si è sganciato dal nastro, costringendo gli atleti a conservarlo in tasca per non perderlo. Due ori e un bronzo in un solo giorno: un episodio che richiama quanto già successo a Parigi 2024, quando oltre 100 atleti restituirono medaglie rovinate nei mesi successivi. Questa volta, però, il problema si è verificato immediatamente, pochi istanti dopo la consegna. Johnson e Liu hanno attribuito l’incidente all’esultanza un po’ troppo vivace, mentre la squadra tedesca ha mostrato in diretta l’imbarazzo e la difficoltà nel recuperare il premio.

La risposta della Fondazione Milano Cortina alle medaglie rotte

La Fondazione Milano Cortina ha già aperto un’indagine tecnica per chiarire la vicenda. Andrea Francisi, Chief Games Operations Officer, ha dichiarato: "Siamo a conoscenza, abbiamo visto le immagini, stiamo cercando di capire se esiste un problema. Il momento della consegna delle medaglie è molto importante, perciò ci stiamo lavorando". Gli atleti riceveranno comunque delle medaglie sostitutive, come comunicato dalla Fondazione Milano-Cortina: "In merito alle problematiche che hanno interessato un numero limitato di medaglie, il comitato organizzatore dei Giochi ha immediatamente approfondito la questione operando in stretto coordinamento con la Zecca dello Stato italiano responsabile della produzione delle medaglie. È stata individuata una soluzione ed è stato implementato un intervento mirato. Gli atleti le cui medaglie risultassero interessate sono invitati a riconsegnarle attraverso i canali appropriati affinché possano essere tempestivamente riparate e restituite". Il caso resta al centro dell’attenzione: con medaglie sempre più costose a causa dell’aumento del prezzo dei metalli preziosi, ogni difetto fa ovviamente discutere e diventa virale, come dimostrano i video che stanno circolando sui social.