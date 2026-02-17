Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Jutta Leerdam mostra l'intimo alle Olimpiadi e incassa una fortuna© APS

Jutta Leerdam mostra l'intimo alle Olimpiadi e incassa una fortuna

A Milano Cortina la campionessa olandese Jutta Leerdam trasforma il gesto virale con Nike in un milione di dollari: anche le lacrime sul podio diventano business
4 min
TagsJutta Leerdam

Velocissima sul ghiaccio e anche fuori pista. Jutta Leerdam è grande protagonista alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina: oro nei 1000 metri con record olimpico, argento nei 500 e una scena destinata a fare il giro del mondo. Appena tagliato il traguardo, la campionessa olandese ha abbassato la zip della tuta mostrando la biancheria intima marchiata Nike: un gesto diventato virale in pochi minuti e rilanciato persino dal profilo Instagram del colosso americano. Risultato? Secondo gli esperti di marketing sportivo, un’operazione da capogiro: si parla di circa 850mila euro incassati solo per quell’esposizione. Numeri da fuoriclasse, proprio come quelli fatti segnare sui pattini.

I guadagni di Jutta Leerdam, regina del ghiaccio e del marketing

Con 6,2 milioni di follower su Instagram, Jutta Leerdam è una delle atlete più influenti del panorama olimpico. Ogni post legato agli sponsor può valere oltre 60mila euro, una macchina perfetta che trasforma le vittorie sportive in valore economico. Non solo Nike: anche il brand Hema ha sfruttato il momento delle lacrime per pubblicizzare l’eyeliner "resistente all’acqua, anche alla gioia". Marketing in tempo reale, con la pattinatrice orange protagonista assoluta. Al suo fianco c’è Jake Paul, youtuber e pugile tra i più ricchi e discussi del circuito: dal match con Anthony Joshua avrebbe incassato più di 90 milioni di dollari. Insieme formano una delle power couple più mediatiche dello sport mondiale, tra lusso, jet privati e visibilità globale.

Tra applausi e critiche, Jutta Leerdam divide l'opinione pubblica

Se i risultati e i contratti parlano per lei, non mancano le polemiche. In Olanda qualcuno storce il naso per uno stile di vita considerato troppo sfarzoso. L’ex calciatore e opinionista Johan Derksen è stato durissimo: “Vive già come una milionaria, sembra una diva”. Critiche che scivolano via come le sue lame sul ghiaccio. Perché Jutta Leerdam continua a vincere, a guadagnare e a prendersi la scena. In pista è oro. Fuori, un brand globale. E la sensazione è che la corsa sia appena cominciata.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Curiosità

Da non perdere

Olimpiadi, arriva Achille LauroKim Kardashian alle Olimpiadi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS