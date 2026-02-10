Il bacio di Stefania Constantini al fidanzato dopo il bronzo olimpico: chi è il compagno hockeista della regina del Curling azzurro
CORTINA - L'orgoglio per il bronzo olimpico conquistato a Milano-Cortina in coppia con Amos Mosaner ma anche un momento di tenerezza per Stefania Constantini, regina del Curling azzurro che ha celebrato il podio nel doppio misto baciando il suo fidanzato presente alla 'finalina' vinta dall'Italia contro la Gran Bretagna.
Stefania Constantini, bacio al fidanzato dopo il bronzo olimpico
Virale sui social l'immagine del romantico e dolce gesto d'affetto tra Constantini e Domenico Dalla Santa, 27enne portiere di hockey su ghiaccio originario di Pieve di Cadore in questa stagione in forza all'HC 3 Zinnen Dolomites (Dobbiaco) in IHL, che l'ha pubblicata sui social accompagnandola con una serie di cuori. "La belva è medaglia anche oggi" aveva invece scritto in un altro post, ricordando così l'oro già vinto dalla 26enne azzurra (anche lei di Pieve di Cadore) ai Giochi invernali di Pechino 2022, sempre in coppia con Mosaner nel doppio misto.