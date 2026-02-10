Il bacio di Stefania Constantini al fidanzato dopo il bronzo olimpico: chi è il compagno hockeista della regina del Curling azzurro

Stefania Constantini, bacio al fidanzato dopo il bronzo olimpico

Virale sui social l'immagine del romantico e dolce gesto d'affetto tra Constantini e Domenico Dalla Santa, 27enne portiere di hockey su ghiaccio originario di Pieve di Cadore in questa stagione in forza all'HC 3 Zinnen Dolomites (Dobbiaco) in IHL, che l'ha pubblicata sui social accompagnandola con una serie di cuori. "La belva è medaglia anche oggi" aveva invece scritto in un altro post, ricordando così l'oro già vinto dalla 26enne azzurra (anche lei di Pieve di Cadore) ai Giochi invernali di Pechino 2022, sempre in coppia con Mosaner nel doppio misto.