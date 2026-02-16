Dal primo incontro con Sofia Goggia al tifo a Cortina, tutto quello che sappiamo sul presunto fidanzato di Federica Brignone

Non c’è solo il talento a spingere Federica Brignone verso la leggenda dello sci azzurro. Nel trionfo del secondo oro olimpico nel gigante a Milano Cortina 2026, la campionessa ha festeggiato un’impresa che resterà nella storia dello sport italiano. Ma tra le tribune dell’Olympia delle Tofane è spuntato anche un ospite speciale, che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. E allora, anche se Federica giustamente vuole continuare la vita normale fatta finora, è chiaro che le luci dei riflettori volano anche sulla sua vita privata.

James Mbaye, il nuovo tifoso speciale

Si tratta di James Mbaye, indicato come il nuovo fidanzato di Brignone da Il Resto del Carlino, autore dello scoop, perché di questo si tratta, che da oggi fa il giro dei media e dei social. Il modello di origini senegalesi, attivo tra Milano, Germania e Turchia, è stato avvistato accanto alla famiglia della campionessa durante la gara. Il legame sembra confermato da diversi indizi social, tra scorci di Cortina, video della competizione e un dettaglio iconico: il cappellino tigrato di Federica, indossato da Mbaye per fare il tifo.

Privacy e social tra gioia e attenzione, il retroscena del primo incontro

Nei giorni successivi, l’account Instagram di Mbaye è stato reso privato, probabilmente per proteggere la propria privacy dall’onda di interesse generata dall’oro di Brignone. I due si sarebbero conosciuti sul set di uno spot, dove era presente anche Sofia Goggia, e finora sarebbero riusciti a tenere nascosta la loro storia. Ma la potenza delle Olimpiadi è tale che anche proteggere una storia segreta non è facile. E allora, forse, ha ragione Federica, che non vede l'ora di prendere un aereo e volare lontano.