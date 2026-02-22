Corriere dello Sport.it
domenica 22 febbraio 2026
Usa-Canada diretta finale hockey su ghiaccio Olimpiadi: segui la sfida LIVE

Sale l'attesa a Milano per il super derby che chiuderà il torneo maschile, con in campo le più grandi stelle della NHL: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
4 min
TagsHockeymilano cortina
Aggiorna

Sta per calare il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e l'evento conclusivo più atteso è la finale di hockey su ghiaccio. La sfida sarà tra Stati Uniti e Canada, un super derby all'Arena Santa Giulia di Milano che vedrà in campo le più grandi stelle della NHL, il più celebre campionato hockeystico al mondo. Si parte alle ore 14.10: segui la finale in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

14:28

Il Canada prova a reagire, gli Usa resistono

-10:00. Ora in avanti il Canada che cerca di reagire al vantaggio degli americani, che però continuano a spingere forte anche in difesa. I ritmi restano alti, l'Arena è infuocata.

14:21

USA-CANADA 1-0: gli Stati Uniti sbloccano con Matt Boldy

-14:00. Accelerazione improvvisa di Matt Boldy, che sbuca tra due difensori canadesi e poi batte anche il portiere per sbloccare questa finale.

14:17

Canada veloce, gli Usa picchiano duro

-16:00. Il Canada sviluppa le sue azioni in velocità, con numerosi tiri che mettono paura alla difesa americana. Gli Stati Uniti resistono e picchiano duro in difesa per evitare di finire in svantaggio.

14:14

Ritmi altissimi e tensione alle stelle: che inizio!

-18:00. Inizio ad altissimi ritmi con gli Usa lanciati in avanti e il Canada che risponde subito. Tensione alle stelle, con un contatto che provoca subito la prima rissa della finale. E probabilmente non sarà l'ultima.

14:11

+++ Si parte! Inizia la finale Usa-Canada +++

Disco posato in campo e si parte: inizia il primo periodo della finale Usa-Canada.

14:08

Usa e Canada in campo: boato dell'Arena Santa Giulia

Americani e canadesi fanno il loro ingresso in campo: boato dei tantissimi tifosi presenti. Sta per iniziare l'atto conclusivo di queste Olimpiadi invernali.

14:00

Hockey su ghiaccio, la finale tra le due grandi favorite

Non sono state deluse le attese dei pronostici: le due più grandi favorite, Usa e Canada, hanno dominato in questo torneo per farsi strada fino alla finale. A Milano sarà un derby nordamericano a chiudere le Olimpiadi invernali.

13:55

Usa-Canada, atmosfera rovente: tutto sul super derby

Sono attese più di 18.000 persone all’Arena Santa Giulia, che rappresenterà l’atto conclusivo dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Atmosfera rovente a Milano, dove si sfidano le due grandi favorite per la medaglia d'oro, con in campo tutti i campioni della NHL. Sembrava potesse essere presente anche il Presidente Donald Trump, ma alla fine resterà a Washington per impegni in agenda.

13:46

Finale Usa-Canada: come vederla in tv e streaming

Tutte le informazioni sulla finale di hockey su ghiaccio tra Usa e Canada: ecco come vederla. LEGGI QUI

13:40

Usa-Canada, finale hockey su ghiaccio: sale l'attesa

È tutto pronto all'Arena Santa Giulia di Milano: tra poco inizierà la finale di hockey su ghiaccio tra Usa e Canada. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale su ilcorrieredellosport.it.

Arena Santa Giulia - Milano

Arena Santa Giulia - Milano

