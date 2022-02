Shiffrin, dal flop a Pechino agli insulti degli hater: "Tornerò a vincere"

PECHINO (Cina) - Tre medaglie olimpiche, due d'oro e una d'argento, sei Mondiali, più due secondi e tre terzi posti, oltre a tre Coppe del Mondo generali e otto di specialità: è l' incredibile palmares di Mikaela Shiffrin , fuoriclasse statunitense dello sci alpino, considerata a pieno merito tra le più forti atlete della storia di questo sport. Eppure, reduce da prestazioni deludenti ai Giochi Invernali in corso di svolgimento a Pechino ("Il 60% delle mie cadute in carriera sono avvenute alle Olimpiadi"), la bella americana nata a Vail, in Colorado, il 13 marzo del 1995, è stata presa di mira dagli hater sui social network: "Ritirati", "Non vogliamo più vedere la tua faccia da perdente" , sono solo alcuni degli indelicati commenti ricevuti.

La Shiffrin risponde agli hater e promette nuovi successi

Le immagini di Mikaela Shiffrin affranta, rannicchiata a bordo pista, in preda ad un inconsolabile pianto, hanno fatto il giro del mondo. Così come le sue parole dopo la combinata - dove la nostra Federica Brignone ha conquistato un bellissimo bronzo - che avevano fatto pensare ad un suo possibile, imminente ritiro dalle gare professionistiche. Tutto falso. Sulle colonne di Dagospia, infatti, si può leggere l'orgogliosa risposta della fuoriclasse statunitense agli hater che l'hanno bersagliata sui social: “Ci saranno sempre dei tacchini pronti a mettermi ko, ma se non voglio dargliela vinta devo rialzarmi. Ancora, ancora, ancora, ancora, ancora e ancora. Devo rialzarmi perché posso. Perché mi piace quello che faccio. Non è facile, ma fallire non è la fine del mondo. Anche se il fallimento arriva alle Olimpiadi. Tornerò. Sarà ancora più bello tornare a vincere dopo questa sconfitta. Quindi, forza! Domani andrò a fare l’allenamento del Team Event e poi gareggerò nell’ultimo evento di questi Giochi Invernali“.