Lindsey Vonn ha guadagnato una cifra clamorosa dopo la caduta alle Olimpiadi Milano-Cortina: il motivo

Ogni atleta delle squadre olimpiche e paralimpiche statunitensi riceverà 200mila dollari (più di 180mila euro) solo per il fatto di partecipare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Non conta il risultato, non conta la medaglia: basta salire al cancelletto di partenza e rappresentare gli Stati Uniti. La misura riguarda uomini e donne e vale anche per chi gareggia pochi secondi, come nel caso di Lindsey Vonn , vittima di una brutta caduta .

Olimpiadi invernali, perché ogni atleta statunitense riceverà 200mila dollari

La novità nasce da una donazione record di 100 milioni di dollari al Comitato olimpico e paralimpico americano da parte del miliardario finanziere Ross Stevens. L’obiettivo è garantire agli atleti una sicurezza economica indipendente dalle prestazioni sportive. "Non credo che l’insicurezza finanziaria debba impedire agli atleti d’élite della nostra nazione di raggiungere nuove frontiere di eccellenza", ha spiegato Stevens al Wall Street Journal. Il bonus non sarà erogato in un’unica soluzione, ma in due rate da 100mila dollari ciascuna. La prima verrà corrisposta 20 anni dopo la prima qualificazione olimpica o al compimento dei 45 anni dell’atleta, a seconda di quale evento si verifichi per ultimo. La seconda rata andrà alla famiglia dopo la morte dell’atleta. La misura si applica a ogni partecipazione olimpica, quindi chi gareggerà in più edizioni potrà accumulare ulteriori premi. Per gli sportivi americani, questo significa una nuova sicurezza finanziaria in un percorso agonistico caratterizzato da sacrifici e incertezze. Con questa iniziativa, gli Stati Uniti introducono un meccanismo unico nel mondo olimpico, che permette agli atleti di concentrarsi esclusivamente sulla prestazione sportiva senza preoccupazioni economiche.

Quanto guadagnano gli sportivi statunitensi alle Olimpiadi di Milano Cortina

Ad oggi gli atleti ricevono premi in denaro solo per le medaglie vinte in alcune gare, provenienti da introiti televisivi e sponsorizzazioni. Alle Olimpiadi di Parigi del 2024, l'USOPC ha pagato agli atleti 37.500 dollari per l'oro, 22.500 dollari per l'argento e 15.000 dollari per il bronzo. Premi saliti a 38 mila, 23 mila e 15 mila in questi Giochi 2026. Questa nuova donazione avrà un impatto particolarmente significativo sugli atleti di sport minori che non hanno campionati professionistici o possibilità di guadagnare in modo significativo praticando tali sport tutto l'anno. Avere la certezza di ricevere in futuro 100.000 dollari e altri 100.000 dollari per la loro famiglia può dare loro una certa sicurezza e motivazione per continuare a perseguire il loro sogno olimpico.