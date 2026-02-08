Come sta Lindsey Vonn, le parole della sorella preoccupano gli Usa: "È stato spaventoso..."

CORTINA - L'urlo di dolore di Lindsey Vonn sulla pista di Cortina durante la discesa libera tiene in ansia gli appassionati. La terribile caduta della campionessa americana ha gelato il pubblico presente sull’Olympia delle Tofane, facendo cadere il silenzio fino all'annuncio dello speaker che ha fatto riprendere la gara. Un piccolo sospiro di sollievo, ma resta comunque tanta incertezza sulle condizioni di Lindsey Vonn, che aveva preso la coraggiosa decisione di gareggiare nonostante il crociato anteriore del ginocchio sinistro rotto .

Come sta Lindsey Vonn: i primi aggiornamenti sulle sue condizioni

La campionessa americana è stata subito trasportata dall'elisoccorso, e ora si attendono notizie sulle sue condizioni. Un primo aggiornamento è arrivato dalla sorella di Vonn, Karin Kildow, che ha parlato all'NBC: "Era l'ultima cosa che volevamo vedere qui oggi, è successo tutto così in fretta. Ha dato tutto per essere qui a questa discesa, è stata una cosa spaventosa da vedere. Spero stia bene. Ha qui tutti i suoi chirurghi, il suo staff e i suoi dottori, quindi sono sicuro che ci daranno un aggiornamento sulle sue condizioni a breve. Credo sia ancora in fase di valutazione in questo momento, è l'ultima cosa che abbiamo sentito". Amareggiato anche il presidente della FIS americana, Johan Eliasch, nonostante il trionfo della sua compagna di squadra Breezy Johnson: "È una cosa tragica ma questo è lo sci purtroppo. Sappiamo cosa lei ha dato per il nostro sport e voleva esserci per una gara così importante per noi. Le auguro una rapida guarigione e di tornare presto sugli sci". Queste le parole al New York Times, in attesa di ulteriori aggiornamenti dopo il grande spavento in pista.

Lindsey Vonn in ospedale: attesa per il primo bollettino

La campionessa americana è stata trasportata all’Ospedale Olimpico di Cortina Codivilla Putti per sottoporsi ai primi accertamenti. Le sue condizioni, al momento, sono stabili ma si attende il primo bollettino ufficiale per conoscere le sue condizioni e l'entità del suo infortunio, ricordando la sua scelta di gareggiare con il crociato rotto dopo la caduta a Crans-Montana.