Lindsey Vonn, nessun bollettino: come sta e le ultime news dall'ospedale di Treviso

TREVISO - Atteso per le ore 12, non arriverà alcun bollettino medico sulle condizioni di Lindsey Vonn , operata ieri pomeriggio all' Ospedale Ca' Foncello di Treviso per una frattura alla gamba sinistra . La 41enne fuoriclasse statunitense è stata vittima di una tremenda caduta nella discesa libera alle Olimpiadi Invernali, sulla pista di Cortina d'Ampezzo. Ieri, dopo il ricovero, era stato annunciato un bollettino medico che però è stato fermato oggi dallo staff della campionessa americana. Da quanto apprende l'Ansa, però, Vonn è stata sottoposta a una doppia operazione per la riduzione della frattura al femore della gamba sinistra , con l'applicazione di un fissaggio esterno. La sciatrice statunitense è ricoverata nel reparto di Ortopedia e "forse rimarrà qui ancora qualche giorno", come riferito stamattina dalla portavoce dell'azienda sanitaria Ulss2 Marca Trevigiana. La campionessa è "blindata" nella propria stanza dal personale del team Usa, che al momento non fa filtrare informazioni sulle sue condizioni. "Gli uffici stampa - ha aggiunto la portavoce dell'Ulss2 - hanno fatto tassativo divieto di divulgare qualsiasi tipo di informazione , né di consentire ai medici di dire qualsiasi cosa e di accedere a qualsiasi spazio. Contrariamente a quanto avremmo disposto noi, loro hanno tassativamente imposto questa linea. Il volere della paziente è quello prioritario, quindi noi dobbiamo nostro malgrado attenerci a questa linea che loro hanno deciso".

Cosa è accaduto ieri

Vonn, dopo l'infortunio, è stata portata presso l'ospedale Codivilla di Cortina d'Ampezzo per le prime valutazioni. Lo staff americano ha poi scelto il trasporto a Treviso perché dava loro maggiori garanzie, anche per le competenze specifiche fornite dell'Ospedale Ca' Foncello. Sulla base dei riscontri svolti all'ospedale Codivilla di Cortina, il vertice del Medical Service regionale, istituito per le Olimpiadi, ha sottoposto allo staff americano il ricovero dell'atleta a Belluno o a Treviso, i due punti di riferimento per le Olimpiadi cortinesi, mentre per la Lombardia l'ospedale di riferimento è il Niguarda. Gli ospedali di Padova e di Verona (quest'ultimo attivato per la cerimonia finale dei Giochi) sono strutture che intervengono se si prospettassero situazioni particolari. Lo staff americano ha quindi scelto il trasporto di Vonn a Treviso, anche per le competenze fornite dal nosocomio della Marca. L'elicottero ha così trasportato la sciatrice a Treviso dove è stata presa in carico dal personale medico e portata in sala operatoria dove erano già pronti ad intervenire i chirurghi ortopedici del Ca' Foncello.

Doppio intervento alla gamba sinistra

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, soprattutto dalla Reuters, Vonn è stata sottoposta a una doppia operazione alla gamba sinistra con un team congiunto di chirurghi ortopedici e plastici. Per la campionessa statunitense sarebbe stato necessario intervenire anche per "prevenire complicazioni legate al gonfiore e alla circolazione del sangue". All'intervento era presente il medico personale della sciatrice "ma ha solo assistito, mentre i chirurghi italiani hanno guidato le procedure". L'ospedale aveva parlato di una operazione volta a stabilizzare la gamba sinistra, senza menzionare un secondo intervento. La partecipazione ai Giochi di Vonn, arrivata a Cortina con il crociato del ginocchio sinistro lesionato a seguito della caduta a fine gennaio nella tappa di Coppa del Mondo a Crans Montana, aveva già acceso il dibattito sull'opportunità che un'atleta, seppure esperta come l'americana, affrontasse un rischio del genere. Il presidente della Federazione Internazionale Sci, Johan Eliasch, ha affermato che l'atleta ha scelto in autonomia: "Era una decisione che poteva prendere solo lei, che conosce meglio di chiunque altro i suoi infortuni". Un incidente che Eliasch definisce "incredibilmente sfortunato. È stato un caso unico su mille. Si è avvicinata troppo al cancelletto, è rimasta bloccata mentre era in aria e ha iniziato a ruotare".