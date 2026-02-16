Assurdo nello slalom: inforca, butta via l'oro e i bastoncini poi scappa nel bosco. La reazione furiosa mai vista prima alle Olimpiadi

McGrath, la rabbiosa reazione dopo l'oro sfumato

Dopo poche porte della manche decisiva però McGrath ha inforcato e si è lasciato andare ad una reazione di rabbia disperata: prima ha lanciato via i bastoncini e poi si è incamminato verso il bosco al lato della Stelvio, lasciandosi infine cadere sulla neve sconsolato. Oro dunque sfumato per il norvegese in una gara poi vinta dallo svizzero Loic Meillard, che ha chiuso in 1'53"61 e completato così il suo personale tris di medaglie dopo l'argento in combinata e il bronzo in gigante. Dietro all'elvetico si sono piazzati l'austriaco Fabio Gstrein (argento con un ritardo di 35 centesimi di secondo) e l'altro norvegese Henrik Kristoffersen (bronzo a +1"35).

Milano-Cortina, male gli azzurri nello slalom olimpico

Male l'Italia, che nella gara che ha chiuso il programma olimpico maschile di Milano-Cortina è riuscita a 'piazzare' solo Tommaso Saccardi, decimo nella prima manche e dodicesimo a fine gara (per lui sono i primi punti Fis nella disciplina). Usciti già nella prima manche invece Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e anche Alex Vinatzer che ha poi fatto un amaro bilancio dei suoi Giochi: "Sono uno dei perdenti di queste Olimpiadi".