Arianna Fontana e la gelida risposta a Pietro Sighel: "Ha detto che non mi conosce? Allora..."
"Record di Mangiararotti agganciato? Finalmente, così ora siamo tutti tranquilli su questo record". Lo ha dichiarato Arianna Fontana, intervenuta a Casa Italia, a Milano, dopo aver eguagliato le 13 medaglie di Edoardo Mangiarotti. "Sono arrivata a questa Olimpiade con la voglia di trovare le finali, il mio obiettivo era quello, trovarsi in finale e dare tutto per giocarmi una medaglia. Ieri è stata una serata complicata, la tensione era tanta, ripensavo a tutte le ore passate in palestra e in piscina dopo l'infortunio, ripensando a quello riuscivo a concentrarmi e stare sul momento, mi sono detta: 'Tutto il lavoro fatto ti ha portato qua Arianna, entra in gara e divertiti. E dai il massimo'".
La dura replica di Arianna Fontana a Pietro Sighel
"Le polemiche di Pietro Sighel? Sinceramente ieri non avevo ancora letto, oggi l'ho fatto, non meritano assolutamente la mia attenzione". ha poi proseguito Arianna Fontana, medaglia d'argento nei 500m donne short track a Milano Cortina 2026, dopo le polemiche di Pietro Sighel, compagno di squadra nella staffetta mista. "Se non avessi voluto far parte della squadra non mi sarebbe interessato rimanere a Bormio ad allenarmi con loro in vista delle staffette, me ne sarei restata all'estero", ha concluso.