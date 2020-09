Tokyo2020, Malagò: "Pubblico? A mali estremi..."

ROMA - Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha commentato la situazione di Tokyo2020, le prossime Olimpiadi che si terranno in Giappone. Argomento della discussione la presenza dei tifosi negli stadi: "La città è pronta per i Giochi, ma c'è un grande punto interrogativo: il pubblico. Come è stato per il calcio o per la Nba, a mali estremi, estremi rimedi. Ci auguriamo naturalmente che questo non avvenga". Stesso pensiero anche pegli Internazionali d'Italia, in scena in questi giorni a Roma con gli spalti vuoti: "È tristissimo, ma meglio di niente".

Infine, il numero 1 del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha chiosato sul calcio: "Non si è riusciti a trovare una soluzione fra le istanze legittime del mondo del calcio e quelle delle istituzioni. Si spera e si pensa di riaprire prima possibile, ma questo è legato all'evolversi della pandemia, intanto vediamo campagne abbonamenti saltate, bloccate attività di marketing e sinergie commerciali. Un danno enorme".