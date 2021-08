Olimpiadi, la Puglia da record: ha più ori di Grecia, Svezia e Serbia

La Puglia meglio di Svezia e Iran

Quattro medaglie che fanno invidia, per esempio, a Svezia, Grecia, Serbia, Iran, India e Filippine, che nel medagliere hanno vinto meno ori, e che si concentrano tutte tra il Gargano e Santa Maria di Leuca. Un exploit regionale senza eguali e anche un paradosso: la Puglia non ha neanche una squadra di calcio in Serie A, ha vinto solo nel basket femminile uno scudetto e nella pallamano, ma ora entra nella storia con quattro medagliati a Tokyo. La magia delle Olimpiadi.

Olimpiadi, oro Palmisano nella 20 km di marcia femminile