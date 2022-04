Olimpiadi 2036, Bonessio: "Roma, Firenze e Bologna da non scartare"

“Sulla proposta di candidare Roma per le Olimpiadi 2036, la situazione è fluida. L’occasione persa del 2024 può essere recuperata visto che probabilmente nel 2036 le Olimpiadi dovrebbero essere assegnate in Europa. Perché non recuperare quel sogno olimpico di cui tutti i romani credo darebbero soddisfatti e soprattutto perché non cogliere l’occasione che si sta definendo a Roma con il Giubileo 2025 e la candidatura all’Expo 2030? Tappe importanti che potrebbero dotare la città di quelle infrastrutture che la farebbero diventare una candidata eccellente per ospitare le Olimpiadi del 2036”.

Bonessio: "Proposta legittima"

“Se la dichiarazione del sindaco Nardella che auspica l’ingresso di Roma nella candidatura di Firenze e Bologna possa aiutare nella decisione di Gualtieri? La proposta è legittima, l’organizzazione distribuita fra regioni limitrofe sta andando di moda ed è un modello che è stato sfruttato anche da altre grandi manifestazioni sportive a livello mondiale. Sicuramente se ne può parlare, sicuramente si può verificare se c’è questa convergenza d’intenti e di finalità per dare un’offerta visto che il CIO si basa sulla capacità di organizzare una manifestazione che sia sostenibile dal punto di vista ambientale, con una buona dotazione di strutture e con la possibilità che le diverse aree che ospitano la manifestazione siano facilmente raggiungibili con un sistema di collegamenti adeguato. Roma, Firenze e Bologna è una proposta su cui ragionare da non scartare fin dall’inizio, però è chiaro che poi è il sindaco che deve decidere e dare un’indicazione su questa impostazione”.

Bonessio: "Stadio Roma? Pietralata l'opzione migliore"

“La collocazione per il nuovo stadio della Roma che fu trovata in passato a Tor di Valle nell’ansa del Tevere, aveva tutta una serie di motivi ostativi ambientali che la rendeva inadeguata. L’opzione Pietralata è sicuramente migliore, ce ne sono anche altre. Su questo sta lavorando l’assessore Onorato con la Giunta e col Sindaco quindi credo che a breve ci sarà una proposta formalizzata di cui sarà messa a conoscenza la città e il mondo dell’informazione”