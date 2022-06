Donate ai medagliati olimpici le monete che celebrano i successi di Tokyo 2020

Nel pomeriggio di oggi, prima dell’Udienza Ufficiale concessa dai Capitani Reggenti alla delegazione sammarinese che prenderà parte ai XIX Giochi del Mediterraneo di Orano, gli atleti sammarinesi Alessandra Perilli , Gian Marco Berti e Myles Amine Mularoni sono stati ricevuti presso la Segreteria di Stato per il Turismo che detiene la delega alle Poste, per una breve cerimonia durante la quale hanno ricevuto le monete coniate nell’anno 2021 dall’Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino, oggi divisione interna di Poste San Marino, per celebrare i loro successi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Alessandra Perilli, ha conquistato una medaglia di bronzo individuale e una medaglia d’argento in coppia con Gian Marco Berti nel tiro a volo. Myles Amine Mularoni ha vinto una medaglia di bronzo nella lotta.

Per celebrare i successi degli atleti sammarinesi sono state coniate due monete, una del valore di 5 euro, in rame CU 999 ‰ (bordo liscio, peso 15g, diametro 32mm) con l’immagine di una fase di combattimento di Myles Amine Mularoni ed una del valore di 10 euro, in argento AG 925 ‰ (bordo zigrinato, peso 22,4g, diametro 34mm) con le immagini di Gian Marco Berti e Alessandra Perilli mentre sollevano il loro fucile (quello della tiratrice è un inserto in bronzo). Entrambi i bozzetti sono stati curati da Orietta Rossi e Antonella Napolione.