Olimpiadi, dal 2028 ci saranno cinque nuovi sport: ecco quali

Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 avranno un programma ricco di novità e cinque nuovi sport . L'ha deciso ufficiale il Cio. Si tratta di cricket, baseball e softball, flag football, lacrosse e squash . Per alcuni si tratta di un ritorno, mentre altri rappresentano una novità assoluta. E' il caso di flag football e squash che quindi faranno il loro debutto olimpico a Los Angeles 2028. Baseball e softball hanno fatto parte del programma di diverse edizioni dei Giochi Olimpici, la più recente a Tokyo 2020. Il cricket era in programma per i Giochi Olimpici di Parigi 1900. Il lacrosse fu incluso nel programma a St Louis 1904 e Londra 1908.

Olimpiadi, i commenti di Bach e Wasserman

"La scelta di questi cinque nuovi sport - ha affermato il presidente del Cio Thomas Bach - è in linea con la cultura sportiva americana e presenterà gli sport americani iconici al mondo, portando allo stesso tempo gli sport internazionali negli Stati Uniti. Questi sport renderanno unici i Giochi Olimpici LA28. La loro inclusione consentirà al Movimento Olimpico di interagire con nuove comunità di atleti e tifosi negli Stati Uniti e nel mondo". Così il presidente di LA28 Casey Wasserman: "Credo da tempo che a Los Angeles abbiamo un’incredibile opportunità di creare i Giochi più avvincenti, non solo per noi, ma per il mondo. Il nostro programma sportivo olimpico, nella sua interezza, riflette questa convinzione. Siamo entusiasti di intraprendere collaborazioni rivoluzionarie con le principali leghe professionistiche che sbloccheranno enormi opportunità per amplificare la storia olimpica e paralimpica e affascinare un nuovo pubblico".

Olimpiadi, il comunicato del Cio

"Questa selezione di sport - si legge in un comunicato del Cio - è il risultato di un processo approfondito e di un'analisi basata su criteri di valutazione stabiliti prima dell'inizio del processo, inclusa l'uguaglianza di genere. Ha preso in considerazione l’utilizzo delle strutture esistenti, coinvolgendo un’ampia gamma di comunità sportive sia negli Stati Uniti che a livello globale, e incorporando alcuni degli sport più popolari negli Stati Uniti e in tutto il mondo".

Casi pentathlon moderno e del sollevamento pesi

La Sessione del Cio ha inoltre sostenuto le raccomandazioni formulate dall’Eb del Cio riguardanti lo status del pentathlon moderno e del sollevamento pesi, che non facevano parte del programma sportivo iniziale per LA28. Per quanto riguarda il Pentathlon moderno "la sessione del CIO ha approvato la raccomandazione dell'Eb del Cio di includere il pentathlon moderno nel programma sportivo LA28, riconoscendo la sostituzione dell'equitazione con le corse a ostacoli e il lavoro di ottimizzazione condotto dall'International Modern Pentathlon Union (Uipm) per ridurre i costi e complessità. Come sottolineato dall’Eb del Cio, è essenziale che l’Uipm continui ad attuare i cambiamenti necessari nella governance e a modernizzarsi come organizzazione. Senza la sostituzione dell’equitazione con la corsa a ostacoli, questo sport non sarebbe stato incluso nel programma". Per quanto riguarda il sollevamento pesi, invece, "la Sessione del Cio ha accettato la raccomandazione dell'Eb del Cio di includere il sollevamento pesi nel programma sportivo LA28 in seguito alla decisione della Federazione Internazionale di Sollevamento Pesi (IWF) di delegare la propria gestione antidoping all'International Testing Agency (ITA), e le sue sanzioni alla Corte di Arbitrato dello Sport (CAS) almeno fino alla fine del 2028. L’efficacia dei programmi antidoping per la qualificazione olimpica e la competizione olimpica di Parigi 2024 continuerà a essere attentamente monitorata dal CIO, così come l’attuazione della governance e i cambiamenti culturali adottati dall’IWF".

Olimpiadi, la boxe è a rischio

"A seguito della decisione della Sessione del Cio di revocare il riconoscimento dell'International Boxing Association (Iba), il Cio non ha riconosciuto un altro organo di governo della boxe olimpica. Pertanto, l'Eb del Cio ha deciso che qualsiasi decisione riguardante l'inclusione della boxe nel programma sportivo di LA28 è stata sospesa, quindi non vi è stata alcuna discussione al riguardo durante la sessione del Cio. Gli altri 28 sport che fanno parte del programma olimpico LA28 sono stati approvati dalla sessione del Cio nel febbraio 2022. Il programma disciplinare è stato approvato dall'EB del Cio il 13 ottobre 2023, mentre il programma degli eventi e le quote degli atleti saranno finalizzati dopo Parigi 2024. L'Opc lavorerà ora per garantire che il numero definitivo delle quote degli atleti per i Giochi Olimpici LA28 rimanga ragionevole e al di sotto della quota complessiva per Tokyo 2020".